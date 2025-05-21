Bitcoin yeni rekor: Tarihi zirveye ulaştı!





SON 1 AYDA YÜZDE 24 DEĞER KAZANDI

Ticaret savaşlarıyla ilgili endişelerin azalması, dünya genelindeki merkez bankalarının faiz indirimlerine gitme beklentisi ve jeopolitik risklerin düşmesi, kripto paralarda büyük bir yükselişi tetikledi.Piyasa değeri açısından en büyük kripto para olan Bitcoin, bugün yüzde 4.5 değer kazanarak 109 bin 487 doları gördü. Bu, Bitcoin’in son bir ayda dolar bazında yüzde 24 değer kazandı.Ethereum, ikinci sıradaki kripto para olarak günlük yüzde 3.5 artışla 2.565 dolara yükseldi. Gün içinde 2.600 doları geçmesine rağmen, TSİ 18:15 itibarıyla bu seviyede kalamadı.Piyasadaki bu yükseliş, tüm kripto paralara yansıdı. Kripto para piyasa değeri, Coinmarketcap verilerine göre son 24 saat içerisinde 100 milyar dolar artarak 3.43 trilyon dolara ulaştı.