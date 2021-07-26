Samanyolu Haber /Ekonomi / Bitcoin yeniden 40 bin dolara çıktı /26 Temmuz 2021 11:21

Bitcoin yeniden 40 bin dolara çıktı

Bitcoin sakin seyrini kırdı ve 40 bin dolar seviyesine yaklaştı.

SHABER3.COM

Kripto para birimi Bitcoin 39 gün önceki seviyesi olan 40 bin dolara kadar yükseliş gerçekleştirdi. Bitcoin üzerinde etkili açıklamaları olan Elon Musk'ın yükselişte payı olduğu belirtiliyor.

64 bin 813 doları görmüştü

Bitcoin 64 bin 8123 doları 14 Nisan 2021 tarihinde gördükten sonra sert satış dalgasıyla karşılaşmış ve 29 bin dolar seviyelerine kadar gerilemişti. Tarihi yüksek seviyesinden yüzde 38 uzakta olan Bitcoin bugün yüzde 17'nin üzerinde primle 39 bin 738 dolar seviyesine ulaştı.

Elon Musk ne demişti?

Milyarder iş adamı Elon Musk, katıldığı konferansta Tesla, SpaceX'in Bitcoin yatırımının olduğunu, kendisinin de kişisel olarak Bitcoin, Ethereum ve Dogecoin yatırımcısı olduğunu belirtti. Ayrıca kripto para madencilerinin yenilenebilir enerji kullanmayı artırması halinde Tesla'nın satışlarda Bitcoin'i kabul edeceğini de açıkladı.

Hürriyet'in haberine göre, bu açıklamanın etkisiyle kripto para piyasalarında olumlu rüzgar esmeye başladı.

Ethereum da yükselişte

En çok tercih edilen kripto para birimi Ethereum da yüzde 14'e yakın primle 2344 dolar seviyesine kadar yükseldi. Ethereum'u Dogecoin takip etti ve yüzde 13 oranında yükselişle 0.21 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Kripto para borsalarına yasaklar bitmiyor

Kripto paralara yönelik olarak İngiltere, Kanada, İtalya, Çin sert tedbirler almaya devam ediyor.

Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance'a cephe alan ülkelerin yanında bazı bankalar da kripto para borsalarına ödeme yapmak için aracı olmak istemiyor.
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