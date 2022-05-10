Samanyolu Haber /Spor / Bitcoin, yeşil sahaları da karıştırdı /10 Mayıs 2022 09:36

Bitcoin, yeşil sahaları da karıştırdı

Türkiye Futbol Federasyonu, Beşiktaş Fenerbahçe derbisinde para atışını Bitcoin ile yapan hakem Arda Kardeşler hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan eski hakem Selçuk Dereli, "Bitcoin ile para atışı yapmak yasaksa sahaya nasıl sokulabiliyor?" dedi.

SHABER3.COM

Süper Lig’in 35. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe’nin karşı karşıya geldiği derbide görev yapan Arda Kardeşler hakkında soruşturma başlatıldı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) karşılaşma öncesi yapılan para atışında Bitcoin kullanan Arda Kardeşler hakkında soruşturma başlatıldığını resmi sitesinden duyurdu.

Derbideki para atışının TFF ve MHK'nın bilgisi olmadan yapıldığını açıklayan federasyon Arda Kardeşler hakkında inceleme başlattı.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 36. haftasında oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe müsabakasının hakemi Arda Kardeşler’in para atışını TFF ve MHK'nin bilgisi ve onayı olmayan bir şekilde gerçekleştirdiği kamuoyuna yansımıştır. Şiddetle karşı olduğumuz söz konusu olayla ilgili Federasyonumuz tarafından soruşturma açılmıştır. Kamuoyunun bilgilerine saygıyla sunarız."

"YASAKSA SAHAYA NASIL SOKULDU?"

Konuyla ilgili Cumhuriyet.com.tr'ye konuşan eski hakem Selçuk Dereli, "Art niyet olduğunu düşünmüyorum" dedi ve şöyle ekledi:

"Hakem maça kimin başlayacağını belirleyecek bir yazı tura atıyor. Bunda bir art niyet olduğunu düşünmüyorum. Eğer Bitcoin ile para atışı yapmak yasaksa sahaya nasıl sokulabiliyor? Buradan yasal olarak bir sorun çıkacağını düşünmüyorum."

"ARDA KARDEŞLER'İN NEDEN BÖYLE BİR ŞEY YAPTIĞINI ANLAMIYORUM"

"Hakemlik sadece sahada olmuyor, hakemlerin her zaman dikkatli olması gerekiyor" diyen Dereli şu ifadeleri kullandı:

"Biz hakemlerin yazı tura atmak için kullandığı ya madeni paradır ya da bir tarafında FIFA diğer tarafında Fair Play ibaresi olan paradır. Arda Kardeşler'in neden bunu değil de başka bir şeyi kullandığını anlamıyorum. Ayrıca maça başlama atışından çok Türk parasının neden bu kadar çok değer kaybettiğini konuşsak daha iyi olmaz mı?"
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Bitcoin, yeşil sahaları da karıştırdı Sonraki Haber >>

Ali Erbaş'a Hamdullah Öztürk'ten hatırlatma

Ali Erbaş'a Hamdullah Öztürk'ten hatırlatma

Erdoğan'ın 250 milyon dolar rüşvet istediği holding

Erdoğan'ın 250 milyon dolar rüşvet istediği holding

Mariupol’daki fabrikada şiddetli çatışmalar yaşanıyor

Mariupol’daki fabrikada şiddetli çatışmalar yaşanıyor

Soylu ve Özdağ arasında seviyesiz polemik!.. 'O.Ç', 'Çıkışa gel'

Soylu ve Özdağ arasında seviyesiz polemik!.. 'O.Ç', 'Çıkışa gel'

Başkomiserden milletvekiline tehdit: Seni çivilerim!

Başkomiserden milletvekiline tehdit: Seni çivilerim!

Ünlü Amiral 15 Temmuzu anlattı

Ünlü Amiral 15 Temmuzu anlattı

AKP'li başkan bayramlaşmak için gittiği mahallede böyle protesto edildi

AKP'li başkan bayramlaşmak için gittiği mahallede böyle protesto edildi

'Nagehan Alçı gibi vasat insanların hayatımızı yönlendirmesine karşıyım

'Nagehan Alçı gibi vasat insanların hayatımızı yönlendirmesine karşıyım

Felçli ve yüzde 89 engelli KHK’lı öğretmen tutuklandı

Felçli ve yüzde 89 engelli KHK’lı öğretmen tutuklandı

AKP'li vekiller AKP seçmenleri ile tartıştı

AKP'li vekiller AKP seçmenleri ile tartıştı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:53:04