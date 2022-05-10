Bitcoin, yeşil sahaları da karıştırdı

"YASAKSA SAHAYA NASIL SOKULDU?"





"ARDA KARDEŞLER'İN NEDEN BÖYLE BİR ŞEY YAPTIĞINI ANLAMIYORUM"





Süper Lig’in 35. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe’nin karşı karşıya geldiği derbide görev yapan Arda Kardeşler hakkında soruşturma başlatıldı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) karşılaşma öncesi yapılan para atışında Bitcoin kullanan Arda Kardeşler hakkında soruşturma başlatıldığını resmi sitesinden duyurdu.Derbideki para atışının TFF ve MHK'nın bilgisi olmadan yapıldığını açıklayan federasyon Arda Kardeşler hakkında inceleme başlattı.TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 36. haftasında oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe müsabakasının hakemi Arda Kardeşler’in para atışını TFF ve MHK'nin bilgisi ve onayı olmayan bir şekilde gerçekleştirdiği kamuoyuna yansımıştır. Şiddetle karşı olduğumuz söz konusu olayla ilgili Federasyonumuz tarafından soruşturma açılmıştır. Kamuoyunun bilgilerine saygıyla sunarız."Konuyla ilgili Cumhuriyet.com.tr'ye konuşan eski hakem Selçuk Dereli, "Art niyet olduğunu düşünmüyorum" dedi ve şöyle ekledi:"Hakem maça kimin başlayacağını belirleyecek bir yazı tura atıyor. Bunda bir art niyet olduğunu düşünmüyorum. Eğer Bitcoin ile para atışı yapmak yasaksa sahaya nasıl sokulabiliyor? Buradan yasal olarak bir sorun çıkacağını düşünmüyorum.""Hakemlik sadece sahada olmuyor, hakemlerin her zaman dikkatli olması gerekiyor" diyen Dereli şu ifadeleri kullandı:"Biz hakemlerin yazı tura atmak için kullandığı ya madeni paradır ya da bir tarafında FIFA diğer tarafında Fair Play ibaresi olan paradır. Arda Kardeşler'in neden bunu değil de başka bir şeyi kullandığını anlamıyorum. Ayrıca maça başlama atışından çok Türk parasının neden bu kadar çok değer kaybettiğini konuşsak daha iyi olmaz mı?"