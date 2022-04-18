Samanyolu Haber /Ekonomi / Bitcoin yüksek enflasyon karşısında bakın nasıl bir yön izledi /18 Nisan 2022 21:32

Bitcoin yüksek enflasyon karşısında bakın nasıl bir yön izledi

Son yıllarda favori yatırım araçlarından birisi haline gelen kripto para birimi Bitcoin'in yüksek enflasyon karşısındaki seyri, kripto paranın değer saklama aracı olduğunu savunanların argümanını zayıflatacak türden. İşte o veriler.

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Kripto para birimleriyle ilgili tartışmalar sürerken, son dönemde yüksek rakamlara ulaşan enflasyon karşısında ise Bitcoin'in çizdiği grafik kripto paranın değer saklama aracı olduğunu savunanların argümanını zayıflatacak türden. İşte o veriler.

YÜKSEK ENFLASYON KARŞISINDA YÖNÜ AŞAĞIYA DÖNDÜ

cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre Bitcoin ile emtialar arasındaki negatif korelasyon, dijital varlıkların enflasyona karşı bir hedge aracı olmadığını savunanların argümanını desteklemeye devam ediyor.

Bitcoin ile altın arasındaki 50 günlük korelasyon katsayısı 2018’den beri en düşük seviye olan eksi 0,4 olarak gerçekleşirken dijital para ile Bloomberg Emtia Spot Endeksi arasında da benzer şekilde birkaç yılın en düşüğünde negatif seviyede seyrediyor.

Bu karşılaştırmalarda bir seviyesi iki varlığın uyum içerisinde hareket ettiğini belirtirken eksi bir ise tam tersi bir duruma işaret ediyor.

Dolayısıyla fiyat baskılarına karşı portföy dalgalanmalarından korunmak için emtialar yukarı yönlü bir hareket gerçekleştirirken Bitcoin ise yönünü aşağı çevirerek kripto paranın değer saklama aracı olduğunu savunanların argümanını zayıflatan bir performans sergiledi.
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