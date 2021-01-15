Bitcoin yükseldi, ekran kartı satışları uçtu

Kripto para birimlerinin en yüksek hacimlisi olan Bitcoin'de yaşanan yükseliş ekran kartı satışlarını da uçurdu.





İncehesap.com verileri, 2020 yılı eylül-aralık döneminde satılan ekran kartı sayısında bir önceki yılın aynı dönemine oranla 3 kata yakın bir artış yaşandığını gösteriyor.







Herhangi bir merkez bankası ve resmi kuruluş ile ilişiği olmayan elektronik para birimi olan Bitcoin, yatırım aracı olarak kullanılmaya devam ediyor.





İşlemleri güvence altına almak için şifreleme mantığıyla çalışan dijital bir varlık olan kripto paralar son dönemde daha da çok tercih edilmeye başlandı.





EKRAN KARTI TALEBİNDE PATLAMA





Dijital dünya içerisinde belirli protokollere bağlı olarak hareket eden programları kullanıcıların bilgisayarlarında çalıştırmalarını ifade eden dijital para madenciliğinin olmazsa olmazlarının başında ekran kartları geliyor.





Ekran kartı performansının büyük bir önem taşıdığı veri madenciliğinin öne çıktığı bu dönemde yüksek performansa sahip olan kartlar hızlı bir şekilde tükeniyor. Ekran kartı satışları eylülde 2,9, ekimde 2,6, kasımda 2,8 ve aralıkta 3 kat arttığını ortaya koyuyor.





Ekran kartı sayfalarını ziyaret eden kullanıcıların sayısı 3,1 kat arttı.

