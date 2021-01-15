Samanyolu Haber /Teknoloji / Bitcoin yükseldi, ekran kartı satışları uçtu /15 Ocak 2021 11:39

Bitcoin yükseldi, ekran kartı satışları uçtu

Kripto para birimi Bitcoin'in 40 bin dolara kadar yükselmesi ekran kartı satışlarına da yansıdı. Dijital para madenciliğine soyunanların sayısı arttıkça ekran kartı satışları coştu.

SHABER3.COM

Kripto para birimlerinin en yüksek hacimlisi olan Bitcoin'de yaşanan yükseliş ekran kartı satışlarını da uçurdu. 

İncehesap.com verileri, 2020 yılı eylül-aralık döneminde satılan ekran kartı sayısında bir önceki yılın aynı dönemine oranla 3 kata yakın bir artış yaşandığını gösteriyor.

Herhangi bir merkez bankası ve resmi kuruluş ile ilişiği olmayan elektronik para birimi olan Bitcoin, yatırım aracı olarak kullanılmaya devam ediyor. 

İşlemleri güvence altına almak için şifreleme mantığıyla çalışan dijital bir varlık olan kripto paralar son dönemde daha da çok tercih edilmeye başlandı.

EKRAN KARTI TALEBİNDE PATLAMA

Dijital dünya içerisinde belirli protokollere bağlı olarak hareket eden programları kullanıcıların bilgisayarlarında çalıştırmalarını ifade eden dijital para madenciliğinin olmazsa olmazlarının başında ekran kartları geliyor.

Ekran kartı performansının büyük bir önem taşıdığı veri madenciliğinin öne çıktığı bu dönemde yüksek performansa sahip olan kartlar hızlı bir şekilde tükeniyor. Ekran kartı satışları eylülde 2,9, ekimde 2,6, kasımda 2,8 ve aralıkta 3 kat arttığını ortaya koyuyor.

Ekran kartı sayfalarını ziyaret eden kullanıcıların sayısı 3,1 kat arttı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Bitcoin yükseldi, ekran kartı satışları uçtu Sonraki Haber >>

ABD Kongre Binasında inanılmaz görüntüler

ABD Kongre Binasında inanılmaz görüntüler

Çalınan kürsü yerine döndü

Çalınan kürsü yerine döndü

Stromboli Yanardağının patlama anı ortaya çıktı

Stromboli Yanardağının patlama anı ortaya çıktı

İşte gerçek trafik canavarı

İşte gerçek trafik canavarı

Bariyerleri fark etmeyince dağıldı

Bariyerleri fark etmeyince dağıldı

Açlık=RTE!

Açlık=RTE!

Brüksel yanıyor... Belçika Kralı göstericilerin elinden zor kurtuldu

Brüksel yanıyor... Belçika Kralı göstericilerin elinden zor kurtuldu

Bu nasıl vicdansızlık

Bu nasıl vicdansızlık

Polis amiri işçileri böyle tehdit etti!

Polis amiri işçileri böyle tehdit etti!

Gardiyan vahşeti!

Gardiyan vahşeti!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:57:18