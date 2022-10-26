Samanyolu Haber /Ekonomi / Bitcoin yüzde 4, Ethereum ise yüzde 10... /26 Ekim 2022 21:35

Bitcoin yüzde 4, Ethereum ise yüzde 10...

Kripto para piyasasında yaşanan düşüşlerin ardından bu kez yukarı yönlü bir tırmanmanın başladığı aktarıldı.

SHABER3.COM

Kripto para piyasasında yeni bir hareketliliğin yaşandığı ifade edildi.

Bu kapsamda Bitcoin'in günlük yüzde 4 yükseliş kaydederken Ethereum'un ise yüzde 10 değer kazandığı aktarıldı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Riskli varlık olarak görülmeye başlanan Bitcoin, tekrar yatırımcının güvenli limanı olmaya başladı.

Bank of America’ya (BofA) göre, Bitcoin'in diğer emtialarla bağlantılı hareketleri, yatırımcıların kripto parayı bir riskli varlık olarak alıp satmasının ardından tekrar güvenli liman olarak görmeye başladığına işaret ediyor. Bitcoin günlük yüzde 4 yükseliş kaydederken Ethereum ise yüzde 10 değer kazandı.

ABD'de gelen son ekonomik verilerin resesyon beklentisini yükseltmesiyle Fed'in faiz artırımlarında frene basma ihtimali de fiyatlanmaya başladı. Artan risk iştahı kripto paraların toplam piyasa değerinin 24 saatte 45 milyar dolar artmasına yol açtı
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