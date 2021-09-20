Bitcoin yüzde 7 değer kaybetti

Kripto para birimlerindeki sert dalgalanma sürüyor. Önceki hafta 50 bin dolara yükseldikten sonra bir gecede 42 bin dolara kadar gerileyen Bitcoin sonrasında kayıplarının bir bölümünü telafi ederek 47-48 bin dolarda dalgalandıktan sonra yeniden hızlı bir düşüşe geçti.







Dünyanın en büyük kripto para birimi Bitcoin son 24 saatte yüzde 7 değer kaybettikten sonra bu sabah 44 bin 720 dolardan güne başladı. Bitcoin saat 12.00 itibariyle ise 45 bin 65 bin dolardan işlem görüyor.





Ethereum ise yüzde 9 gerileyerek 3113 dolara düştü. Son 24 saatte ilk 100'deki kripto paranın 95'i dolar bazında değer kaybetti.