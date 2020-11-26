Samanyolu Haber /Ekonomi / Bitcoin zirveden sert düştü /26 Kasım 2020 15:28

Bitcoin zirveden sert düştü

Kripto para birimi Bitcoin, 2017 yılı rekoru olan 19 bin 511 Amerikan Doları'nın eşiğinden döndü. Bitcoin iki gündür değer kaybediyor.

SHABER3.COM

2017 yılında kırdığı rekora çok yaklaşan Bitcoin'de sert geri çekilme kaydedildi. Kripto parada iki gündür ağustos ayından bu yana en sert düşüş gözlendi.

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) döneminde merkez bankalarının para musluğunu açması sonucu dolar düşüşüne karşı arayışa giren fonların alım yapmasının etkisi ile Bitcoin tırmanışa geçti.

Bitcoin yüzde 8,7 gerileyerek ağustos başından bu yana en sert düşüşünü yaşadı.

KRİPTO PARALARDA ÇİFT HANELİ KAYIPLAR

Ether gibi bazı dijital para birimlerinde çift haneli düzeltmeler görüldü. Dolar cinsi işlem gören önemli kripto para birimlerinin performansını takip eden Bloomberg Galaxy Crypto Endeksi yüzde 6’ya kadar düşüş kaydetti.

Düşüşün şaşırtıcı olmadığını belirten kripto işlem platformu Luno’nun İş Geliştirme Başkanı Vijay Ayyar “Daha büyük bir düşüş/düzeltme öncesi tüm zamanların zirvesinin görülecek.” değerlendirmesini yaptı.

Sert geri çekilmeye rağmen bu yıl ikiye katlanan Bitcoin fiyatları, 2017’de kırılan 19 bin 511 dolarlık rekor seviyeye yaklaşmıştı. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Bitcoin zirveden sert düştü Sonraki Haber >>

Yandaşların fare kavgası: Yayını terk etti

Yandaşların fare kavgası: Yayını terk etti

Profesör isyan etti: Hastanede yer yok Muharrem Bey, yer yok!

Profesör isyan etti: Hastanede yer yok Muharrem Bey, yer yok!

"Bu ülke sizin kardeşim, biz geldik gidiyoruz siz ayvayı yediniz"

Doktora öğrencisi isyan etti: 24 yıldır okuyorum, kabak çekirdeği satıyorum

Doktora öğrencisi isyan etti: 24 yıldır okuyorum, kabak çekirdeği satıyorum

Hülya Koçyiğit niye ihale işlerine girmiş?

Hülya Koçyiğit niye ihale işlerine girmiş?

AB zirvesinde davetsiz misafir

AB zirvesinde davetsiz misafir

Brezilya'da bir siyahın öldürülmesi sonrası protestolar başladı

Brezilya'da bir siyahın öldürülmesi sonrası protestolar başladı

İstanbul'daki gün gün gerçek ölüm sayılarını verdi

İstanbul'daki gün gün gerçek ölüm sayılarını verdi

İmamoğlu'ndan 'bölücülük' çıkışı

İmamoğlu'ndan 'bölücülük' çıkışı

Arınç hakim ve savcıları sattı

Arınç hakim ve savcıları sattı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:46:28