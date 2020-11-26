Bitcoin zirveden sert düştü

2017 yılında kırdığı rekora çok yaklaşan Bitcoin'de sert geri çekilme kaydedildi. Kripto parada iki gündür ağustos ayından bu yana en sert düşüş gözlendi.





Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) döneminde merkez bankalarının para musluğunu açması sonucu dolar düşüşüne karşı arayışa giren fonların alım yapmasının etkisi ile Bitcoin tırmanışa geçti.





Bitcoin yüzde 8,7 gerileyerek ağustos başından bu yana en sert düşüşünü yaşadı.





KRİPTO PARALARDA ÇİFT HANELİ KAYIPLAR





Ether gibi bazı dijital para birimlerinde çift haneli düzeltmeler görüldü. Dolar cinsi işlem gören önemli kripto para birimlerinin performansını takip eden Bloomberg Galaxy Crypto Endeksi yüzde 6’ya kadar düşüş kaydetti.





Düşüşün şaşırtıcı olmadığını belirten kripto işlem platformu Luno’nun İş Geliştirme Başkanı Vijay Ayyar “Daha büyük bir düşüş/düzeltme öncesi tüm zamanların zirvesinin görülecek.” değerlendirmesini yaptı.





Sert geri çekilmeye rağmen bu yıl ikiye katlanan Bitcoin fiyatları, 2017’de kırılan 19 bin 511 dolarlık rekor seviyeye yaklaşmıştı.