Samanyolu Haber /Ekonomi / Bitcoin'de 6 ay sonra bir ilk yaşandı /15 Ekim 2021 21:00

Bitcoin'de 6 ay sonra bir ilk yaşandı

ABD'li piyasa regülatörü SEC'in kripto paralarla ilgili olarak yaptığı açıklama piyasalara olumlu yansıdı. Bitcoin, 6 ay sonra yeniden kritik 60 bin sınırına dayandı.

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Kripto para piyasalarının amiral gemisi Bitcoin, 6 ay sonra 60 bin dolar sınırına dayandı. Geçtiğimiz 14 Nisan'da 64 bin dolar sınırını aşan, ardından düşüşe geçen Bitcoin, en son 18 Nisn'da 60 bin doların üzerinde işlem görmüştü.Coinmarketcap verilerine göre Bitcoin, bugün en yüksek 59 bin 924 dolara kadar yükseldi.

EFT BEKLENTİSİ PİYASAYI HAREKETLENDİRDİ

Dünya'nın haberine göre; ABD'li finansal piyasa regülatörü SEC'in yatırımcıların kripto para varlığı bulunan fonlara yatırım yaparken nelere dikkat etmesi gerektiğini belirten bir yönlendirme metni yayınladı.

SEC internet sitesinde yer alan uyarı metninde yatırımcıların Bitcoin yatırımı olan bir fona yatırım yaparken potansiyel riskleri ve getirileri dikkatlice değerlendirmelerinin gerektiği belirtildi.

Öte yandan açıklama SEC'in onay için beklettiği kripto para yatırım fonları için olumlu algılandı. SEC'in en son benzer uyarıyı yapmasından 2 gün sonra Bitcoin'de vadeli fonların işlemlerine izin verilmişti.Halihazırda 40 civarında kripto para ETF'si SEC'den onay için sırada bekliyor.
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