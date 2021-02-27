Samanyolu Haber /Ekonomi / Bitcoin'de haftalık kayıp %14.40 /27 Şubat 2021 12:44

Bitcoin'de haftalık kayıp %14.40

58 bin 330.57 dolarlık yeni zirveyi gören kripto para piyasalarının en büyük hacimli birimi Bitcoin, gelen satışlarla 45 bin doların da altını gördü. Birimin haftalık kaybı yüzde 14.40 olarak hesaplandı.

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Bitcoin'de yeni yıl ile birlikte yaşanan hızlı tırmanışla, 1.0 trilyon dolar sınırını 7 Ocak'ta ve 1.5 trilyon dolar sınırını da 15 Şubat'ta aşan toplam piyasa hacmi, son 24 saatte yaklaşık 22 milyar dolarlık artışla 1 trilyon 457.86 milyar dolara yükseldi.

Kripto para piyasalarındaki toparlanma alımlarının etkisiyle, son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden yalnızca 13 birimin değeri düşerken, ilk 10 birimden sekiz düşen olmadı.

Toplam 8.609 kripto para biriminin işlem gördüğü 34.916 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 61'ini Bitcoin oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi ise 152 milyar dolar düzeyinde değişmedi. 

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