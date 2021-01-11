Bitcoin'de sert düşüş

Dünyanın en yüksek hacimli kripto para birimi Bitcoin, 41 bin dolar zirvesinden sert düştü. Bitcoin haftaya büyük bir düşüşle başladı ve 32 bin dolar seviyesine kadar geriledi.





Bitcoin, gelen yoğun satışlarla 32 bin 361 dolara kadar indikten sonra, tekrar 34 bin dolar seviyesine çıktı.





Kripto para piyasalarında son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden yalnızca 7 birimin değeri yükselirken, ilk 10 birimin arasında yükselen olmadı.





PİYASA DEĞERİ 1 TRİLYON DOLARIN ALTINA İNDİ





Kripto para piyasalarının toplam piyasa değeri yaklaşık 160 milyar dolarlık düşüşle yeniden 1 trilyon doların altına gerileyerek, 946,9 milyar dolara kadar geriledi.





Piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi ise yaklaşık 42 milyar dolarlık artışla 195 milyar dolara yükseldi.





Toplam 8 bin 222 kripto para biriminin işlem gördüğü 34 bin 37 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 68,7’sini Bitcoin teşkil etti.