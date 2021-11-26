Bitcoin'de sert düşüş

HİNDİSTAN ETKİSİ





En büyük kripto para birimi Bitcoin'in fiyatı 10 Kasım tarihinde 69 bin dolar seviyesini test ederek rekor kırmasının ardından Çin ve ABD'den gelen yaptırım haberleri ve kâr realizasyonlarının etkisi ile 55.300 dolar seviyesine kadar geriledi.10 Kasım tarihinde 69 bin dolar ile zirve seviyesini gören Bitcoin 15 gündür düşüşünü sürdürerek 56 bin dolar seviyesinde işlem görmeye başladı. Bitcoin ile beraber alt-coin diye tabir edilen diğer kripto paralar için de kayıp büyük oldu.Bitcoin 15 gündür değer kaybetmesiyle birlikte Ethereum da 4 bin 398 seviyelerinde işlem görüyor.Hindistan hükümeti, ülkede kripto paraların çoğunu yasaklamaya hazırlandığını açıkladı. Ancak kararın hangi kripto paraları kapsayacağı henüz bilinmiyor. Bazı kripto para birimlerinin ise blok zinciri (blockchain) teknolojisini sürdürmek için korunacağı düşünülüyor.