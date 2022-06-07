Samanyolu Haber /Ekonomi / Bitcoin'de sert düşüş /07 Haziran 2022 13:06

Bitcoin'de sert düşüş

Lider kripto para birimi Bitcoin gece 3 sularında sert fiyat hareketlerine sahne oldu. Bitcoin'deki seyir kripto paraları resmen altüst etti. İşte detaylar...

SHABER3.COM

Kripto paralarda son haftalarda görülen hareketli seyir yatırımcıları tedirgin etmeye devam ediyor. Mart ayının sonlarına doğru düşüş trendine giren Bitcoin, geçtiğimiz haftalarda Terra ekosisteminin iki kripto parası LUNA ve UST’deki çöküşün etkisiyle birlikte büyük kayıp yaşamıştı. 

1.5 SAATTE BÜYÜK KAYIP

Son günlerde toparlanma eğilimine giren ve 30 bin dolar seviyesi civarında hareket eden Bitcoin’de gece saatlerinde sert fiyat hareketleri görüldü. 

Geçtiğimiz gün yüzde 5’in üzerinde prim yapan Bitcoin gece 3 sularında ani düşüş yaşadı. 31 bin 380 dolar seviyelerinden işlem gören Bitcoin, 1.5 saat içerisinde 29 bin 295 dolara geriledi. Lider coin böylelikle 2 bin dolardan fazla değer kaybetmiş oldu. Günlük bazda 29 bin 218 dolara inen Bitcoin yüzde 6.8 oranında düştü. Bitcoin şu dakikalarda 29 bin 528 dolardan işlem görüyor. 

ETHEREUM’DA SERT DÜŞÜŞ 

Bitcoin’de gerçekleşen ani düşüşün etkisiyle birlikte altcoinlerde de sert gerileme görüldü. Ethereum 1860 dolar seviyelerinden 1725 dolara kadar geriledi. Ethereum’da değer kaybı yüzde 7’nin üzerine çıktı.

 SOLANA YÜZDE 9’A YAKIN GERİLEDİ 

Son 1 yılda gerçekleştirdiği yükseliş ile kripto para birimlerinin parlayan yıldızı Solana da kripto para piyasasında görülen sert hareketlerden nasibini aldı. Solana 42.39 dolar seviyelerinden 38,70 dolara kadar gerileyerek yüzde 9’a yakın düştü. 

230 MİLYON DOLAR TASFİYE OLDU 

Son 24 saat içerisinde kripto para borsalarında kaldıraçlı işlemlerde 230 milyon dolar tasfiye oldu. Ethereum’da 77 milyon dolar buhar olurken, Bitcoin işlemi yapan yatırımcıların 65 milyon doları eridi. 

En yüksek tasfiye oranı ise Okex borsasında görüldü. Ethereum/USDT paritesi üzerinde yapılan tek seferlik işlemde 2.32 milyon dolar tasfiye oldu. 

PİYASADAN 78 MİLYAR DOLAR SİLİNDİ

Bitcoin’de gerçekleşen sert düşüşün etkisiyle birlikte kripto para birimlerinin toplam sermaye değeri 1.258 trilyon dolar seviyesinden 1.180 trilyon dolara geriledi. Böylelikle kripto para piyasasından 78 milyar dolar silinmiş oldu. 
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