Samanyolu Haber /Teknoloji / Bitcoin'de sert yükseliş! /03 Şubat 2020 14:46

Bitcoin'de sert yükseliş!

400'e yakın kişinin hayatını kaybettiği koronavirüs salgınında şu ana kadar tatilde olan Çin Borsası tatil dönüşü ilk günde adeta çakıldı. Aynı saatlerde Bitcoin ise 9 bin 608 dolara kadar yükseldi.

SHABER3.COM

Çin'de hisse senedi piyasaları uzun tatilin akabinde ilk işlem gününde yüzde 10'a yakın düştü. Buna mukabil kripto paralar Asya işlemlerinde yükseldi.

Hong Kong saatiyle 09:30'da piyasaların açılmasından hemen sonra Bitcoin, 9 bin 608 dolar ile 2019 yılı ekim ayından bu yana kaydedilen en yüksek seviyeyi gördü. Türkiye saati ile 14:40'ta ise 9 bin 335 dolara geriledi..

Çin hisseleri, Pazartesi günkü işlemlerde 2015 yılındaki hisse balonundan bu yana görülen en sert düşüşünü kaydetti. 

"PİYASALARDA SARSINTI SÜREBİLİR"

Birçok yatırımcı virüs salgınından bu yana ilk kez satış fırsatı yakalarken CSI 300 Endeksi yüzde 9'dan fazla düştü. Endeks 23 Ocak'tan beri ilk kez işleme açıldı.

Blockchain yatırım ve danışmanlık şirketi Kenetic Capital idari partneri Jehan Chu, “Küresel kurumlara ve piyasalara güven azaldıkça Bitcoin gibi hareket kabiliyeti yüksek dijital varlıkların değerinde patlama göreceğiz.” dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Bitcoin'de sert yükseliş! Sonraki Haber >>

'Damat ne oluyor, A Spor dışarı' sesleri

'Damat ne oluyor, A Spor dışarı' sesleri

Show TV'den pes dedirten sansür: 42 yıl önceki filmde bakın nereyi kestiler

Show TV'den pes dedirten sansür: 42 yıl önceki filmde bakın nereyi kestiler

Tutuklu Seynur Özdemir’in eşi: Hasta haliyle eşim acı çekmekte!

Tutuklu Seynur Özdemir’in eşi: Hasta haliyle eşim acı çekmekte!

Faruk Kaymakçı yalnız değildir!

Faruk Kaymakçı yalnız değildir!

AKP'nin kahverengi gömleklileri 'terör' estiriyor

AKP'nin kahverengi gömleklileri 'terör' estiriyor

Ali Koç'un üzerine yürüdüler!

Ali Koç'un üzerine yürüdüler!

Faruk Kaymakçı İngilizcesi!

Faruk Kaymakçı İngilizcesi!

Rusya'da spor kompleksinin çatısı çöktü, 1 işçi öldü

Rusya'da spor kompleksinin çatısı çöktü, 1 işçi öldü

Rüzgardan savrulan yolcu gemisi rıhtıma çarptı

Rüzgardan savrulan yolcu gemisi rıhtıma çarptı

Aracın deposu alev aldı

Aracın deposu alev aldı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:46:19