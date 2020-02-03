Bitcoin'de sert yükseliş!

Çin'de hisse senedi piyasaları uzun tatilin akabinde ilk işlem gününde yüzde 10'a yakın düştü. Buna mukabil kripto paralar Asya işlemlerinde yükseldi.





Hong Kong saatiyle 09:30'da piyasaların açılmasından hemen sonra Bitcoin, 9 bin 608 dolar ile 2019 yılı ekim ayından bu yana kaydedilen en yüksek seviyeyi gördü. Türkiye saati ile 14:40'ta ise 9 bin 335 dolara geriledi..





Çin hisseleri, Pazartesi günkü işlemlerde 2015 yılındaki hisse balonundan bu yana görülen en sert düşüşünü kaydetti.





"PİYASALARDA SARSINTI SÜREBİLİR"





Birçok yatırımcı virüs salgınından bu yana ilk kez satış fırsatı yakalarken CSI 300 Endeksi yüzde 9'dan fazla düştü. Endeks 23 Ocak'tan beri ilk kez işleme açıldı.





Blockchain yatırım ve danışmanlık şirketi Kenetic Capital idari partneri Jehan Chu, “Küresel kurumlara ve piyasalara güven azaldıkça Bitcoin gibi hareket kabiliyeti yüksek dijital varlıkların değerinde patlama göreceğiz.” dedi.