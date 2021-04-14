Samanyolu Haber /Ekonomi / Bitcoin'de tarihi zirve bir kez daha geçildi /14 Nisan 2021 09:45

Bitcoin'de tarihi zirve bir kez daha geçildi

Kripto para birimlerinin en büyük hacimlisi Bitcoin, 63,835.01 dolar ile yeni tarihi zirvesini gördü. Bitcoin'in yanı sıra altcoinlerin de yükselmesi ile piyasa hacmi 2.22 trilyon doların üzerine çıktı.

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Son 24 saat içinde 60,367.86 ve 63,835.01 dolar arasında dalgalanan Bitcoin yüzde 4.82 artışla 63,830.89 dolara yükselirken, birimin haftalık kazancı yüzde 10.24 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de, yaklaşık 61 milyar dolarlık artışla 1.0 trilyon 191 milyar dolar düzeyine çıktı.

Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum da son 24 saatte yüzde 8.08 artışla 2,346.01 dolara yükselirken, haftalık kazancı yüzde 11.14 düzeyindeydi; birimin piyasa hacmi de 270.85 milyar dolara yükseldi.

Kripto para piyasalarının üçüncü büyük birimi Binance Coin de son 24 saatte yüzde 0.44 düşüşle 567.79 dolara gerilerken, haftalık kazancı yüzde 40.47 düzeyindeydi; birimin piyasa hacmi de 87.79 milyar dolara yükseldi.

Tüm piyasalarda toplam hacim de, 2.0 trilyon 222 milyar dolar ile, 10 Nisan Cumartesi günü aştığı 2.0 trilyon dolar sınırının üzerinde tutunuyor. Kripto para piyasalarına yönelik kurumsal ilginin artmasının ardından yaşanan hızlı tırmanışla, toplam piyasa hacmi ilk kez 7 Ocak'ta 1.0 trilyon dolar ve ilk kez 15 Şubat'ta 1.5 trilyon dolar sınırını aşmıştı.
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