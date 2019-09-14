1 milyar dolarlık transferi kim yaptı?

Kripto para birimleri içinde en fazla işlem hacmine sahip Bitcoin'de yeni bir rekora imza atıldı. İki cüzdan arasında 1 milyar Amerikan Doları'na tekabül edecek tutarda Bitcoin transferi gerçekleştirildi.





Söz konusu tutar 10 bin 600 dolarlık (yaklaşık 58 bin TL) mevcut fiyatında, değer açısından Bitcoin tarihinin açık ara en büyük transferi.





2011'DE 1,6 MİLYON DOLARLIK İŞLEM YAPILMIŞTI





2011'de blok zincir üzerinde 550 bin Bitcoinlik bir aktarım gerçekleşmişti, ancak o zaman bu miktarda Bitcoin sadece 1,6 milyon dolara (o yılın kuruyla yaklaşık 2 milyon 670 bin TL) tekabül ediyordu.





Kripto para analistleri aktarılan Bitcoin'in izini sürerek sahibini belirlemeye çalıştı, ancak belirli bir kişi ya da grup tespit edemedi.