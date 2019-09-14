1 milyar dolarlık transferi kim yaptı?

Kripto para birimleri içinde en fazla işlem hacmine sahip Bitcoin'de yeni bir rekora imza atıldı. İki cüzdan arasında 1 milyar Amerikan Doları'na tekabül edecek tutarda Bitcoin transferi gerçekleştirildi.
Söz konusu tutar 10 bin 600 dolarlık (yaklaşık 58 bin TL) mevcut fiyatında, değer açısından Bitcoin tarihinin açık ara en büyük transferi.
2011'DE 1,6 MİLYON DOLARLIK İŞLEM YAPILMIŞTI
2011'de blok zincir üzerinde 550 bin Bitcoinlik bir aktarım gerçekleşmişti, ancak o zaman bu miktarda Bitcoin sadece 1,6 milyon dolara (o yılın kuruyla yaklaşık 2 milyon 670 bin TL) tekabül ediyordu.
Kripto para analistleri aktarılan Bitcoin'in izini sürerek sahibini belirlemeye çalıştı, ancak belirli bir kişi ya da grup tespit edemedi.
Tek işlemde aktarılan 94 bin 504 Bitcoin şu anda var olan toplam Bitcoin sayısının 200'de birine denk geliyor ve bunu kimin ne amaçla yaptığı konusunda piyasa analistlerinin kafası karışık.
TRANSFERLER GÖRÜLEBİLSE DE...
Independent Türkçe'nin haberine göre, Bitcoin'in yarı şeffaf yapısı blok zincir üzerindeki tüm transferlerin görülmesine imkân tanıyor.
Herkese açık hesap defteri tüm işlemleri kaydediyor. Transferin kimler arasında gerçekleştiğini bilmek her zaman mümkün değil.
"BÜYÜK SATIŞLARDAN SONRA ÇÖKÜŞ" İDDİASI
Böylesi büyük miktardaki Bitcoin, itibari paraya çevrildiği durumda, kripto para piyasaları için büyük bir çöküş tehlikesi barındırabilir.
Geçmişteki büyük satışlar ani çöküşlerle sonuçlanmıştı.
Örneğin Eylül 2018'de Bitcoin'in sadece 24 saatte bin dolar değer kaybetmesi, tek bir büyük satış işlemiyle yaşanmıştı.