Bitcoin'de yeni rekor seviyesi

Bitcoin son bir haftada yüzde 7,07 artışla 24 bin 670 dolara kadar yükselerek yeni rekor düzeyine ulaştı.





Kriptopara piyasasının en büyük hacimli varlığı Bitcoin, Aralık ayında yüzde 24,71 değer kazanarak 24 bin 670 dolar değerine ulaştı.





Ocak ayında 7 bin 196 dolar değerinde olan Bitcoin, COVID-19 pandemi sürecinde yatırımcıların gözdelerinden birisi oldu. Aralık ayında yeni rekor fiyatına ulaşan Bitcoin’in 660 milyar doları geçen genel kripto para piyasa hacmi içerisinde 454 milyar doların pay sahibi.