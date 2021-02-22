Samanyolu Haber /Ekonomi / Bitcoin'de yeni zirve 58 bin 330 dolar /22 Şubat 2021 10:23

Bitcoin'de yeni zirve 58 bin 330 dolar

Kripto para piyasalarının en büyük hacimli birimi Bitcoin artan kurumsal alımların desteğinde 58,330.57 dolarlık yeni zirveyi gördü.

SHABER3.COM

Son 24 saat içinde 55,767.87 ve 58,330.57 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 0.99 düşüşle 56,172.14 dolara gerilerken, birimin haftalık kazancı da yüzde 19.07 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de 1 trilyon 39.28 milyar dolar düzeyindeydi.

Artan kurumsal alımların da etkisiyle, 7 Ocak'ta tarihte ilk kez 1.0 trilyon dolar sınırını aşan toplam piyasa hacmi de, 1.5 trilyon dolar sınırını da ilk kez 15 Şubat'ta aştı. Toplam piyasa hacmi de son 24 saatte 1 trilyon 687.92 milyar dolar düzeyindeydi.

Toplam 8.534 kripto para biriminin işlem gördüğü 34306 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 61.7'sini Bitcoin oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de 142 milyar dolar düzeyindeydi. 

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Bitcoin'de yeni zirve 58 bin 330 dolar Sonraki Haber >>

Boeing 777'nin motoru alev aldı, aynı model uçaklar dünya çapında yere indirildi

Boeing 777'nin motoru alev aldı, aynı model uçaklar dünya çapında yere indirildi

Özlem Zengin: Talimatla hamile kalıyorlar

Özlem Zengin: Talimatla hamile kalıyorlar

Nedim Şener: HDP'ye oy veren 6 milyon kişi bize kurşun yağdırıyor demektir

Nedim Şener: HDP'ye oy veren 6 milyon kişi bize kurşun yağdırıyor demektir

Cem Uzan'dan AKP'yi karıştıracak iddia

Cem Uzan'dan AKP'yi karıştıracak iddia

Homeoffice Mars heyecanı

Homeoffice Mars heyecanı

CHP’den “damat firarda” videosu

CHP’den “damat firarda” videosu

Batan tekneden nesef kesen kurtarma operasyonu

Batan tekneden nesef kesen kurtarma operasyonu

Boeing 737 Max ilk kez havalandı

Boeing 737 Max ilk kez havalandı

Teksas felaketi yaşıyor: Yollar buz pisti

Teksas felaketi yaşıyor: Yollar buz pisti

Kutup ayıları şantiyeye gitti

Kutup ayıları şantiyeye gitti
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:01:02