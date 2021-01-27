Samanyolu Haber /Ekonomi / Bitcoin'de yine sert hareketler /27 Ocak 2021 11:32

Bitcoin'de yine sert hareketler

Bitcoin fiyatı yaklaşık bir haftadır 30-35 bin dolar aralığındaki sert dalgalanmalar devam ediyor.

SHABER3.COM

Bitcoin fiyatı neredeyse bir haftadır 30-35 bin dolar bandından sert dalgalanmalar yaşamaya devam ediyor. Bazı yatırımcılar Ethereum gibi başka kriptoparalara yönelseler de genel olarak kriptopara fiyatlarında aşağı yönlü bir baskı gözleniyor.

Son 24 saatte 30.875-32.930 dolar aralığında hareket eden Bitcoin fiyatı şu sıralarda 31.895 dolar seviyesinde ve analistler büyük portföy sahiplerinden gelecek satışlar ile 29 bin dolar seviyesinin önümüzdeki günlerde test edilebileceğini düşünüyorlar.

Analistler, Bitcoin fiyatının bu hafta pozitif haberlere çok fazla tepki vermediğine işaret ediyorlar. Marathon'un Bitcoin'e 150 milyon dolar yatırım yaptığı ve dünyanın en düşük kripto para madencisi olma niyetinde olduğu haberinin piyasaya yansımadığını belirten analistler, kripto para fonları rekor seviyelere çıkarken piyasada büyüme olmadığına da dikkat çekiyorlar.
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