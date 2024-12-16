Samanyolu Haber /Ekonomi / Bitcoin'den Trump rekoru: 106 bin doların üzerine çıktı /16 Aralık 2024 09:38

Bitcoin'den Trump rekoru: 106 bin doların üzerine çıktı

Donald Trump'ın 5 Kasım'daki başkanlık seçimini kazanmasının ardından tırmanışa geçen Bitcoin, 106 bin doları geçerek tarihi bir rekor kırdı. Böylece Trump'ın seçilmesiyle yüzde 50'nin üzerinde artış yaşamış oldu.

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Seçim öncesinde Trump, bir Bitcoin stoğu oluşturmayı ve mali kurumlara, dijital varlıklara olumlu bakan kişilerin atanacağını söylemişti.

Trump'ın kripto para piyasasına yönelik düzenlemeleri azaltacağı beklentileri de artmıştı.

Ay başında Trump, Silikon Vadisi'nden girişimci ve yatırımcı David Sacks'ın, "Beyaz Saray Yapay Zeka ve Kripto Çarı" olarak görev yapacağını açıkladı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Donald Trump, "Sacks, yasal bir çerçeve üzerinde çalışacak, böylece kripto endüstrisi istediği netliğe sahip olacak ve ABD'de gelişebilecek" ifadesini kullandı.

Sacks, PayPal'ın eski yöneticisi ve Trump'ın son seçimdeki öne çıkan destekçilerinden Elon Musk'ın yakın arkadaşı.

Tesla milyarderi Elon Musk, ABD'nin yeni başkanı seçilen Donald Trump'ı Amerika'nın "sürdürülemez" borç artışına karşı kripto para birimini kullanmaya çağırmıştı.

Trump seçim mitinglerinde ABD'yi "gezegenin kripto başkenti" yapma sözü de vermişti.

Bitcoin'ın dolar için tehdit olmadığını vurgulayan Trump, Biden yönetimini kastederek, "Finansal geleceğimize yönelik tehlike kriptodan değil, Washington DC'den geliyor" demişti.

Trump ayrıca, Bitcoin ve kripto para birimlerinin daha önce hiç olmadığı kadar hızla yükseleceğini belirterek, "Bitcoininizi asla satmayın" tavsiyesinde de bulundu.
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