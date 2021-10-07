Bitcoin'e Soros dopingi

Bitcoin'e yaklaşık yüzde 10 değer kazandıran gelişme, dünyanın farklı yerlerindeki yatırımlarıyla bilinen iş insanı Soros'un kripto paraya ilgi gösterdiği haberiydi.



Bloomberg Global Yatırım Zirvesi'nde konuşan Soros Yatırım Birimi Başkanı Dawn Fitzpatrick de, Bitcoin'i spekülatif bir varlık yerine, gelecek potansiyeli olduğu yönünde açıklamalarda bulunmuştu.



Bloomberg'e konuşan Fitzpatrick, Soros'un Bitcoin ticareti yaptığı yönündeki söylentiler için "Biraz koini var ama çok değil" dedi.



Bitcoin, Çin'de kripto para sektörüne yönelik yasaklamalar ve ABD'de yeni regülasyon endişelerine rağmen şirketlerin gösterdiği ilgi nedeniyle değer kazanmaya devam ediyor.



Küresel çapta sirkülasyonda olan tüm Bitcoin değeri 1 trilyon doları geçmiş durumda. CNN'e göre piyasadaki bütün kripto para değeri ise 2,5 trilyon civarında.



Son olarak El Salvador, Bitcoin'i yasal para birimi olarak kullanma kararı almıştı.