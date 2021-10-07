Samanyolu Haber /Ekonomi / Bitcoin'e Soros dopingi /07 Ekim 2021 11:52

Bitcoin'e Soros dopingi

Ünlü iş insanı George Soros'a ait şirketin Bitcoin'e yatırım yaptığının ortaya çıkması sonrası kripto paralar değer kazandı. Bitcoin haftalar sonra 50 bin doların üzerini gördü.

Bitcoin yeniden 50 bin doları gördü

Bitcoin'e yaklaşık yüzde 10 değer kazandıran gelişme, dünyanın farklı yerlerindeki yatırımlarıyla bilinen iş insanı Soros'un kripto paraya ilgi gösterdiği haberiydi.

Bloomberg Global Yatırım Zirvesi'nde konuşan Soros Yatırım Birimi Başkanı Dawn Fitzpatrick de, Bitcoin'i spekülatif bir varlık yerine, gelecek potansiyeli olduğu yönünde açıklamalarda bulunmuştu.

Bloomberg'e konuşan Fitzpatrick, Soros'un Bitcoin ticareti yaptığı yönündeki söylentiler için "Biraz koini var ama çok değil" dedi.

Bitcoin, Çin'de kripto para sektörüne yönelik yasaklamalar ve ABD'de yeni regülasyon endişelerine rağmen şirketlerin gösterdiği ilgi nedeniyle değer kazanmaya devam ediyor.

Küresel çapta sirkülasyonda olan tüm Bitcoin değeri 1 trilyon doları geçmiş durumda. CNN'e göre piyasadaki bütün kripto para değeri ise 2,5 trilyon civarında.

Son olarak El Salvador, Bitcoin'i yasal para birimi olarak kullanma kararı almıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Bitcoin'e Soros dopingi Sonraki Haber >>

TRT spikerinin 'İmamoğlu' sınavı: Duraksadı, korktu ve okumadı!

TRT spikerinin 'İmamoğlu' sınavı: Duraksadı, korktu ve okumadı!

Sığınmacılara şiddet uygulayan maskeli kişiler AB polisleri

Sığınmacılara şiddet uygulayan maskeli kişiler AB polisleri

Sığınmacılara şiddet uygulayan maskeli kişiler AB polisleri

Sığınmacılara şiddet uygulayan maskeli kişiler AB polisleri

Erdoğan’ın 5 milyonluk Mercedes'i ve 74 yaşındaki kağıt toplayıcısının gözyaşları!

Erdoğan’ın 5 milyonluk Mercedes'i ve 74 yaşındaki kağıt toplayıcısının gözyaşları!

'Squid Game’ izlenme rekorlarını alt-üst etti

'Squid Game’ izlenme rekorlarını alt-üst etti

Robotlar sokaklarda devriye geziyor

Robotlar sokaklarda devriye geziyor

Lise öğrencilerine 'Cumhurbaşkanını alaylı bir tavırla taklit etme' tutanağı

Lise öğrencilerine 'Cumhurbaşkanını alaylı bir tavırla taklit etme' tutanağı

İşte TÜGVA yağmasının detayları

İşte TÜGVA yağmasının detayları

'Memleket yanıyor, Tayyip Bey marketten gofret alıp saçını tarıyor'

'Memleket yanıyor, Tayyip Bey marketten gofret alıp saçını tarıyor'

Erdoğan çalıyor ama namaz kılıyor

Erdoğan çalıyor ama namaz kılıyor
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:10:28