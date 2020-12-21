Samanyolu Haber /Ekonomi / Bitcoin'i uçuran haber! /21 Aralık 2020 09:59

Bitcoin'i uçuran haber!

Kripto para birimi Bitcoin'in pazar günü 24 bin dolar eşiğini geçmesinde elektrikli otomotiv devi Tesla'nın kurucusu Elon Musk'un Twitter'de sorduğu sorular etkili oldu.

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Elektrikli otomotiv devi Tesla'nın kurucusu Elon Musk, dijital para yatırımcısı Michael Saylor'a bilançosunu Bitcoin'e taşımanın gerçekten mümkün olup olmadığını sordu.

Musk ile Twitter’da aralarında geçen bir konuşmada, MicroStrategy şirketinin genel müdürü Michael Saylor, Musk’a şirketin bilançosunu Bitcoin’e taşıması gerektiğini söyledi.

“Eğer hissedarlarına 100 milyar dolar değerinde bir iyilik yapmak istiyorsan bilançonu dolardan Bitcoin’e taşımalısın.” diyen Saylor, “S&P 500’deki diğer firmalar da seni takip edecektir ve zamanla bu iyilik 1 trilyon dolara kadar çıkabilir.” ifadelerini kullandı.

GEÇEN AYLARDA BITCOIN'E 1,3 MİLYAR DOLAR YATIRDI

Musk ise bu kadar büyük bir işlemin mümkün olup olmadığını sordu. Saylor da bunun mümkün olduğunu ve geçen aylarda 1,3 milyar dolar Bitcoin aldığını ve isterse taktiklerini offline bir şekilde paylaşabileceğini belirtti.

Bitcoin’in fiyatı 20 Aralık'ta 24 bin 299 dolara yükselmişti. Bitcoin geçen hafta ilk defa 20 bin dolar eşiğini aşmıştı.

Türkiye saati ile 09:58 itibarıyla Bitcoin itibariyle 23.867 dolardan işlem görüyor.

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