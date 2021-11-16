Samanyolu Haber /Ekonomi / Bitcoin'in mucidi dünyanın en zengin 15’inci kişisi oldu /16 Kasım 2021 12:30

Bitcoin'in mucidi dünyanın en zengin 15’inci kişisi oldu

Dünyanın en büyük hacimli kripto para birimi Bitcoin’i (BTC) geliştiren kişi olarak bilinen Satoshi Nakamoto’nun şahsi serveti ile ilgili bilgiler ortaya çıktı.

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En büyük kripto para olarak bilinen Bitcoin’i (BTC) geliştiren Satoshi Nakamoto’nun son artışların ardından dünyanın en zengin 15’inci kişisi olduğu açıklandı.


NTV'de yer alan habere göre, Nakamoto'nun net servetinin 73 milyar dolar olduğu bildirilirken, 750 bin ila 1.1 milyon BTC arasındaki kripto varlıklarının olduğunun tahmin edildiği belirtildi.

EN ZENGİN İLK 10’A GİRECEK

Bitcoin fiyatı, geçen yıla göre yüzde 300'den fazla bir artışın ardından bu ayın başlarında 68 bin doların üzerine çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Önde gelen bir tahmin modeli, yıl sonundan önce kripto para biriminin 100 bin doların üzerine çıkabileceğini tahmin ederken, bunun gerçekleşmesi durumunda Nakamoto'nun yatırımcı Warren Buffett ile eşit bir servetle dünyanın en zengin ilk 10 kişi arasına yükselebileceğini vurguladı.

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