Samanyolu Haber /Teknoloji / Bitcoin'in mucidi Satoshi Nakamotu'nun heykeli dikildi /17 Eylül 2021 11:37

Bitcoin'in mucidi Satoshi Nakamotu'nun heykeli dikildi

Macaristan'da kripto para birimi Bitcoin'in 'mucidi' olduğuna inanılan Satoshi Nakamoto anısına heykel dikildi. Başkent Budapeşte'de Tuna Nehri yakınlarındaki bir iş yerkeşkesinde açılan heykelin Bitcoin'in yaratıcıları için yapılan ilk eser olduğu tahmin ediliyor.

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Satoshi Nakamoto lakabıyla tanınan Bitcoin'in kurucusunun gerçek kimliği bilinmiyor. Bronz büstün altındaki taşa da Satoshi'nin adı yazıldı.

Projeyi başlatan Bitcoin gazetecisi Andras Gyorfi "Satoshi'nin bütün kripto para endüstrisini yarattığını düünüyoruz. O Bitcoin'i yarattı, blok zincir teknolojisini yarattı, o bu pazarın Tanrısı" diye konuştu.

Gyorfi heykel projesini Nakamoto'nun anısına saygı göstermek ve blok teknoloji ve kripto para birimlerine olan farkındalığı arttırmak amacıyla geliştirdiklerini belirtti.

HEYKELTRAŞ KRİPTO PARAYI KABUL ETMEDİ

Proje kapsamında büstün yapılması için kripto para birimi olarak 10 bin dolar toplandı. Ancak heykeltraşların kripto para kabul etmemesi nedeniyle bu para Macar forintine çevrildi.
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