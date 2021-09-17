Bitcoin'in mucidi Satoshi Nakamotu'nun heykeli dikildi





HEYKELTRAŞ KRİPTO PARAYI KABUL ETMEDİ







Satoshi Nakamoto lakabıyla tanınan Bitcoin'in kurucusunun gerçek kimliği bilinmiyor. Bronz büstün altındaki taşa da Satoshi'nin adı yazıldı.Projeyi başlatan Bitcoin gazetecisi Andras Gyorfi "Satoshi'nin bütün kripto para endüstrisini yarattığını düünüyoruz. O Bitcoin'i yarattı, blok zincir teknolojisini yarattı, o bu pazarın Tanrısı" diye konuştu.Gyorfi heykel projesini Nakamoto'nun anısına saygı göstermek ve blok teknoloji ve kripto para birimlerine olan farkındalığı arttırmak amacıyla geliştirdiklerini belirtti.Proje kapsamında büstün yapılması için kripto para birimi olarak 10 bin dolar toplandı. Ancak heykeltraşların kripto para kabul etmemesi nedeniyle bu para Macar forintine çevrildi.