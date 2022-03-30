Bitcoin'in toplam piyasa hacmini tekrar 2 trilyon doların üzerine çıktı





Kriptopara sayısında patlama





Yılbaşından bu yana 34 bin dolar ile 44 bin dolar arasında gidip gelen Bitcoin pazartesi günü 47 bin 956 ile 2022'deki en yüksek değerini gördü. Böylece dünyanın en yaygın ve en değerli kriptopara birimi rallinin başlangıcından bu yana yüzde 18'lik artış görmüş oldu.Rusya'nın Ukrayna'yı işgali gibi büyük bir siyasi kriz karşısında Bitcoin'in borsalar, rezerv para birimleri ve hatta güvenli liman altın ile karşılaştırıldığında bile güçlü performansı dijital para biriminin önemli bir güven testini geçtiğini gösterdi.Uzmanların dikkat çektiği bir diğer konu da Bitcoin'in eskisi kadar büyük dalgalanmalar göstermemesi oldu. Bitcoin 1 Mart'ta tek gün üçerisinde yüzde 17'lik bir artış yaşasa da bu 2021 yılında tek günde görülen yüzde 40'lık değişimlerin bir hayli gerisinde kaldı.30 günlük dalgalanmalara bakıldığında da Bitcoin'in bu yıl yüzde 4'ler civarında seyrettiği kaydedildi. Karşılaştırma olması açısından teknoloji ağırlıklı şirketlerin hisselerinin işlem gördüğü Nasdaq borsasında yıl başından bu yana bir çok gün içerisinde yüzde 5-6'lık dalgalanmalar görüldü. 14 Mart'ta yılbaşı seviyesinden yüzde 20 geride olan borsa sonrasında yaşadığı ralliyle bu kaybın yarısını telafi etti.En değerli ikini kriptopara birimi olan Ethereum da son yedi günde yüzde 14 civarında artışla 3 bin 400 doların üzerine çıktı. Bu süreçte piyasa hacmi bakımından ilk 10'daki kriptoparalardan en fazla değerlenenler yüzde 23'lük artışla ADA olurken Solana da yüzde 20 civarında yükseldi.Kriptoparaların toplam hacmi ile birlikte sayısında da ciddi bir artış yaşanıyor. Cuma günü 2 trilyon doların üzerine çıkan toplam hacim 10 Kasım 2021'de kıza bir süre de olsa 3 trilyon doların üzerine çıkmıştı. Tek başına Bitcoin'in toplam piyasa değeri ise 902 milyar dolar düzeyindeKriptopara analiz şirketi CoinMarketCap verilerine göre kasım ayından bu yana piyasadaki kriptopara sayısı da 5 bin artarak 18 bin 511'e ulaştı.