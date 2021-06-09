Bitcon'i para birimi olarak kabul eden ilk ülke El Salvador oldu

Bitcoin için son aylarda olumlu tek haber Orta Amerika ülkesi El Salvador'dan geldi. Resmi para birimi olarak ABD dolarını kullanan ülke, Bitcoin'i de yasal para birimi kabul ederek dünyada bir ilke imza attı.







Orta Amerika ülkesi El Salvodar'da Bitcoin yasal para birimi olarak kabul edildi. Teklif, ülkede kongre tarafından onaylandı.Böylece El Salvador, bir kripto parayı yasal para birimi olarak kabul eden ilk devlet oldu. 6,5 milyon nüfuslu ülkede ABD dolarının yanı sıra Bitcoin de yasal para birimi olarak kullanabilecek.





Devlet Başkanı Nayib Bukele, teklifin 62 oyla kabul edildiğini duyurdu. Osmanlı pasaportuyla Filistin'den Orta Amerika'ya göç eden bir ailenin torunu olan Bukele, önceki gün yaptığı açıklamada, Bitcoin'in yasal para birimi olarak kabul edilmesi durumunda ülkesinin ‘dünyanın en önemli para merkezlerinden biri haline’ dönüşeceğini söylemişti.





Oylama öncesinde Bukele, Bitcoin'in yasallaşmasının ülkeye yatırım, turist, yenilik ve ekonomik kalkınma kazandıracağını öne sürmüştü.





Bukele, 2 gün önce yine Twitter hesabından verdiği mesajda, şu an piyasadaki Bitcoin değerinin 680 milyar dolar olduğunu, bu paranın yalnızca yüzde 1’inin ülkeye yatırım olarak gelmesi halinde Gayri Safi Milli Hasıla’nın yüzde 25 artacağını vurgulamıştı.