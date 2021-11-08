Bitki çayları içerken nelere dikkat etmeliyiz?

Yeşil çay: Hücre oluşumunda etkili olan yeşil çay iyi bir C vitamini kaynağıdır. Ayrıca baş ağrısı, vücut ağrıları, hazımsızlık, depresyon, immun sistem destekleyicisi, toksinleri uzaklaştırıcı etkisi vardır. Yapılan çalışmalarda güçlü antioksidan içeriği sayesinde, düzenli tüketiminin kansere karşı koruyucu etkisi olduğu kanıtlanmıştır.
Kuşburnu çayı: Doğal C vitamini içeren en değerli kaynaktır. Konstipasyon (kabızlık) sorununun çözümüne yardımcı olur. Enfeksiyonlara ve soğuk algınlığına karşı, vücudun bağışıklık sistemini güçlendirir. Bunlara ek olarak kuşburnunun böbreküstü bezlerini olumlu etkileyerek önemli hormonların üretimine destek sağladığı bilimsel olarak kanıtlanmıştır
Ihlamur: Sinir sistemini güçlendirici, kramp çözücü,terletici, idrar söktürücü, bağışıklık sistemini güçlendirici, kanın hiperkoagülasyonunu ve hiperviskositesini artırıcı etkiye sahiptir.
Ada çayı: Kan dolaşımını hızlandırıcı, sindirimi kolaylaştırıcı ve astıma karşı etkili bir bikti çayıdır. Ayrıca regl düzensizliği yaşayan kişilerin kanamalarının daha düzenli periyotlarda olmasına destek olur.
Zencefil çayı: Termogenejik etkiyi artırarak yağ yakımı artırma, şekeri düzenleyici etkisi, gaz giderici olması, bulantıyı azaltması , uzun süre tokluk sağlaması ile bağışıklık sistemini destekleyicidir.
Bitki çaylarını içerken nelere dikkat etmeliyiz?
- Kontrolsüz olarak tüketilen bitki çayları karaciğer enzimlerinde yükselmeye sebep olur.
- Bitki çaylarının faydaları doz aşımı ile tersine dönebilir.
- Günde 3 fincandan fazla içilmemesi gerekir.
- Gebe ve emziren kişilerin siyah çay, ıhlamur ve rezene dışında çayları tüketmemesi gerekir.
- Kanser tedavi sürecinde olan hastaların ilaç etkileşimini önlemek adına bitki çaylarından uzak durması gerekir.
- Bitki çayları kurutulmuş bitkilerden yapıldığı için saklama koşulları önemlidir. Karanlık ışık görmeyen, mümkünse kaplar içinde saklanmalıdır.
- İçeriğindeki etkili bileşiklerin bozulamaması için kaynatılmaması gerekir. Kaynamış suda 3 dakika demlenmesi ve içilmesi en uygun yöntemdir.
- Kronik hastalığı olan kişilerin uzmana danışmadan bitki çayları içmemesi gerekir.
- Bitki çayları sıvı alımını destekler ancak içmemiz gereken suyun yerini tutmaz. Vücuttan ödemin atılmasını destekledikleri için bitki çayı içerken su tüketimimizi de arttırmak gerekir.