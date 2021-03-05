Bitlis şehitlerine son veda

Bitlis'in Tatvan ilçesinde, kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit düşen 11 asker için sabah saatlerinde görev yaptıkları Elazığ'da bir tören düzenlendi. Elazığ Havalimanı'ndaki törenin ardından askerlerin naaşları, devlet töreni için Ankara'ya getirildi. Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde gerçekleşen törene, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve muhalefet partisi liderleri de katıldı. Devlet töreninin ardından askerlerin naaşları, defnedilmek üzere memleketlerine uğurlandı.







Bitlis'in Tatvan ilçesindeki helikopter kazasında yaşamını yitiren 11 asker için bugün görev yaptıkları Elazığ'da tören düzenlendi.









Elazığ’daki törene, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Elazığ Valisi Erkaya Yırık, Bingöl Valisi Kadir Ekinci, Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Yıldız, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, şehit aileleri, silah arkadaşları ve diğer yetkililer katıldı.





Elazığ’daki törenin ardından, 11 askerin naaşı, Ankara'ya götürüldü. Ahmet Hamdi Akseki Camii'ndeki törene Erdoğan'ın yanı sıra ana muhalefet partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli, Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve diğer bakanlar katıldı.





Ankara'daki törenin ardından şehitler memleketlerine uğurlandı.