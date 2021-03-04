Bitlis'te askeri helikopter düştü: 9 şehit

Bitlis’in Tatvan ilçesinde askeri bir helikopterin düştüğü açıklandı. Milli Savunma Bakanlığı Bingöl'den kalkan askeri helikopterin kaza kırıma uğradığını, 9 personelin şehit olduğunu, 4 personelin yaralandığını bildirdi.





Bitlis’in Tatvan ilçesinin Nemrut Dağı eteklerinde bir helikopterin düştüğü bilgisi alındı. Helikopter düştüğü haberi üzerine çok sayıda ambulans, sağlık ve güvenlik ekibi bölgeye sevk edildi.







Olayla ilgili ilk resmi açıklama Milli Savunma Bakanlığından geldi. Bakanlık, Bingöl'den kalkan askeri helikopterin kaza kırıma uğradığını, 9 personelin şehit olduğunu, 4 personelin yaralandığını bildirdi.







Helikopterin düşüş sebebi, yaralıların durumu ve personelin isimleri gibi bilgiler ise henüz paylaşılmadı.