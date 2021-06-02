Bitlis'te çatışma: 2 şehit, 5 yaralı

Bitlis’in Tatvan ilçesine bağlı Anadere Köyü kırsalında, ‘Eren-11 Şehit J.Asb.Kd.Üçvş. Hakan Toydemir 2021-63’ operasyonu kapsamında bir grup PKK'lı ile sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışmada 1 korucu şehit olurken, 5 asker ise yaralanmıştı. Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı askerlerden Jandarma Teğmen Baki Koçak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.







Yaralı askerler Tatvan Devlet Hastanesi’nde tedaviye alınırken, kaçanların yakalanması için bölgede hava destekli geniş çaplı operasyon başlatıldı. Konu ile ilgili Bitlis Valiliği’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:





“Tatvan ilçesine bağlı Anadere Köyü kırsalında icra edilmekte olan ‘Eren-11 Şehit J.Asb.Kd.Üçvş. Hakan Toydemir 2021-63’ operasyon faaliyeti esnasında çıkan çatışmada Bitlis İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli kahraman 1 güvenlik korucusu şehit olmuş, 5 jandarma personelimiz ise yaralanmıştır. Yaralılar Tatvan Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştır. Çatışma bölgesinden kaçan bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek için hava destekli operasyon icra edilmektedir. Yüce Türk milletine başsağlığı dileriz.”