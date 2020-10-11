Bitlis'te dekan yardımcısı korona'dan vefat etti

Bitlis Eren Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, 42 yaşındaki doktor öğretim üyesi Orhan Laboç'un yakalandığı Kovid-19 rahatsızlığından dolayı yaşamını yitirdiği belirtildi.







Açıklamada şu ifadelere yer verildi:





"Üniversitemizdeki görevine 2019'da başlayan Laboç, evli ve iki çocuk babasıydı. Laboç'un vefatını üzüntüyle öğrenen rektörümüz Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, ailesini arayarak başsağlığı diledi. Merhum hocamıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına, Bitlis Eren Üniversitesi ailesinin tüm fertlerine başsağlığı dileriz."



