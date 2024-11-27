Samanyolu Haber /Gündem / Bitlis'te deprem korkuttu, uzmanlardan uyarı geldi: Evlere girmeyin! /27 Kasım 2024 09:40

Bitlis'te deprem korkuttu, uzmanlardan uyarı geldi: Evlere girmeyin!

Bitlis’in merkez ilçesinde yaşanan 4,3 büyüklüğündeki depremin ardından Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, "Hizanlılar bugün evlerini kullanmasa iyi olur" uyarısı yaptı.

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Bitlis'in merkez ilçesinde saat 05.50 sıralarında 4.3 büyüklüğünde ve yerin 8.71 kilometre derinliğinde bir deprem meydana geldi.

Çevre il ve ilçelerde de hissedilen depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

"HİZANLILAR BUGÜN EVLERİNİ KULLANMASALAR İYİ OLUR"
Yer bilimci Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan da, depremin ardından yaptığı paylaşımda bölge halkına uyarılarda bulundu.

Ercan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Bitlis Hizan İçlikavak’da 05.50 ile 05,56  da 6 dakika arayla M4,3 büyüklüğünde iki tane küçük deprem, 5 km odak derinliğinde oldu. Hizan birinci önemde deprem bölgesidir. 

Yeri geren, sarsan güç güneyden kuzeye bastıran Arap kalkanı ile onu oluşturan Bitlis Bindirme Kuşağından gelir. Bitlis içinde bugüne dek görülen en büyük deprem 1582 de M6,4’lük depremdir. 

M4,3 ardından daha büyük bir deprem gelirse şaşırtıcı olur. Ancak bekleyip göreceğiz. Önlem olarak, Hizanlılar bugün evlerini kullanmasalar iyi olur."

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