Samanyolu Haber /Gündem / Bitlis'te iki asker şehit /02 Mayıs 2020 23:18

Bitlis'te iki asker şehit

Bitlis'te devam eden operasyonlarda iki askerin şehit olduğu bildirildi.

SHABER3.COM

İçişleri Bakanlığı, Bitlis'te "Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Erhan Bahargülü Operasyonu" kapsamında yaşanan sıcak temasta, 2 jandarmanın şehit olduğunu, 4 jandarmanın yaralandığını aktardı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Bitlis-Merkeze bağlı Sehi bölgesi yakınlarında, İl Jandarma Komutanlığınca devam eden 'Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Erhan Bahargülü Operasyonu' kapsamında bugün bir grup teröristle temas sağlanmış, çıkan çatışmada; 2 jandarma uzman çavuş şehit olmuş, 4 jandarma uzman çavuş ise hafif yaralanmıştır."
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