Samanyolu Haber /Gündem / Bitlis'teki 3 köyde sokağa çıkma yasağı ilan edildi /03 Temmuz 2022 20:35

Bitlis'teki 3 köyde sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Bitlis Valiliği tarafından yapılan açıklamada 3 köy bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının varlığı nedeniyle geçici bir süre sokağa çıkma yasağı ilan edildiği beliritldi.

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Bölücü terör örgütü mensuplarının yer aldığı belirtilen Bitlis'in 3 köyü ve çevresinde sokağa çıkma yasağı ilan edildiği belirtildi.

Bitlis Valiliği'nin resmi internet sitesinde yer alan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bitlis İli Tatvan İlçesi sınırları içerisinde bulunan; Sallıca, Özekli ve Teknecik köy ve mezraları bölgelerinde Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensuplarının bulunduğu ve barınma amaçlı sığınak/barınak tesis ettikleri bilgisi alınması neticesinde, bahse konu bölgelerde BTÖ mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince 03 Temmuz 2022 Pazar günü saat 12.00’dan itibaren ikinci bir emre kadar Sokağa Çıkma Yasağı ilan edilmiştir.

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