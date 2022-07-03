Bitlis'teki 3 köyde sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Bölücü terör örgütü mensuplarının yer aldığı belirtilen Bitlis'in 3 köyü ve çevresinde sokağa çıkma yasağı ilan edildiği belirtildi.







Bitlis Valiliği'nin resmi internet sitesinde yer alan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

yer alan açıklamada şu ifadelere yer verildi:





Bitlis İli Tatvan İlçesi sınırları içerisinde bulunan; Sallıca, Özekli ve Teknecik köy ve mezraları bölgelerinde Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensuplarının bulunduğu ve barınma amaçlı sığınak/barınak tesis ettikleri bilgisi alınması neticesinde, bahse konu bölgelerde BTÖ mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince 03 Temmuz 2022 Pazar günü saat 12.00’dan itibaren ikinci bir emre kadar Sokağa Çıkma Yasağı ilan edilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.