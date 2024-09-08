Bitmeyen 6-7 Eylül’ler: ‘Bunların Müslüman Türklerin başına da geleceğini hiç düşünmemiştim’

6-7 Eylül’ü takip eden Sivas, Çorum, Maraş, Madımak katliamları, Hayata Dönüş Operasyonları, Uludere, faili meçhul cinayetler, gazetecilere suikastlar, askeri darbeler, darbelerin alt yapılarını hazırlayan operasyonlar ve cezaevlerinde yapılan işkencelerin faillerinin hiçbir zaman cezalandırılmamasının yarattığı temelin, 15 Temmuz mağdurlarının bugün yaşadığı baskının temel sebebi olduğunu anlattı.





Ozinian şöyle devam etti: ‘Bu başta beni bir parça rahatsız ediyor. Bir anda aydınlanıyor mı insanlar diye şüphe duymuyor değilim. Bize böyle öğrettiler diyor. Biz bilmiyorduk ki diyor. Şimdi orada da benim yelkenlerim suya iniyor. Neden? Çünkü milli tarih denen bir şey var bu ülkede. Okullarda geçilen bir tarih şeyi var. Hala Alevi komşunun yemeğini yemiyor insanlar. Geç de olsa anlıyoruz diyen insana ben vicdanen inanmak zorundayım, belki geç de olsa bu da önemli.”





“Şimdi baktığımız yerden Türkiye’de zulme uğramamış bir grup var mı mesela?” diye soran Ozinian, “Türkiye’nin sahibi dediğimiz insanlar bile bugün hukuksuzlukla burun buruna geliyor. Bir terörist, bir vatan haini kavramı attılar ortaya, herkesi o torbaya sokabiliyorlar, yargılamadan bile. Hedef gösterilmen yeterli, ne yaptığının hiç önemi yok. Yargılanıp beraat edenler bile toplumdan siliniyor. Bunu Müslüman Türklere de yapılacağını düşünmemiştim, onların bile devletin hedefi olacağını ben düşünmemiştim. KHKlıları sivil ölüme mahkûm ettiler. Ben demiyorum, kendileri ilan ediyorlar, ekmek yok onlara diyorlar” ifadelerini kullandı.



