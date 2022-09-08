Bitmeyen masal: Almanya iş gücü göçünü kolaylaştırmayı planlıyor(muş)

DW'nin politikacılara dayandırdığıgöre, Almanya Çalışma Bakanı Hubertus Heil, Avrupa Birliği üyesi olmayan ülkelerden kolaylaştırılmış vasıflı iş gücü göçü planını bu yıl içinde hazır hale getirmeyi planladığını söyledi. Hükümetin vasıflı iş gücü stratejisiyle ilgili bugün sanayici ve sendika temsilcileri ile istişarelerde bulunan Heil, bu yılın sonbahar aylarında planın köşe taşlarının belirleneceğini açıkladı. Heil, gelecek yılın başında da planın kararlaştırılarak yürürlüğe gireceğini belirtti.Yurtiçindeki potansiyelin harekete geçirilmesinin yanı sıra göçe de ihtiyaç olduğunu söyleyen Alman bakan iş gücü güvencesinin Almanya'da refahı güvence altına almak bakımından belirleyici olduğunu kaydetti. Heil şimdiden bu konuda adımlar atılmadığı takdirde Almanya'da ekonomik büyümenin frenleneceğini ifade etti.Heil, Eğitim Bakanı Bettina Stark-Watzinger ve Ekonomi Bakanı Robert Habeck ile birlikte iş gücü güvencesi konusunda iş dünyası temsilcileriyle istişarelerde bulundu. Eğitim, ileri eğitim, yurtiçindeki iş gücünün harekete geçirilmesi gibi hususlarda daha etkin hale gelmek istediklerini söyleyen Heil kadın istihdamını artırmak istediklerini vurguladı.Reuters'in eriştiği 41 sayfalık vasıflı iş gücü stratejisinde ileri eğitimin artırılması, meslek eğitimi güvencesi, iş ve özel hayatın daha uyumlu hale getirilmesi, emekliliğe esnek geçişler ve daha fazla göç gibi maddeler yer alıyor.Çalışma Bakanı Heil, İçişleri Bakanı Nancy Faeser ile birlikte göç hukukunun modernleştirilmesi konusunda da çeşitli önerilerde bulunmayı planlıyor. Puan sistemi de bu öneriler arasında yer alıyor. Buna göre her yıl belirlenecek bir kota temelinde AB ülkesi olmayan ülkelerden her dört kriterden üçünü karşılayan işçiler Almanya'ya gelebilecek. Heil bu dört kriterin eğitim, Almanca bilgisi, yaş ve meslek tecrübesi olduğunu söyledi.