Samanyolu Haber /Politika / ''Bitti, uyanın'' diyoruz, yine inanmıyorlar! /01 Şubat 2020 22:02

''Bitti, uyanın'' diyoruz, yine inanmıyorlar!

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümetinin İstanbul'u kaybettiğine hâlâ inanamadığını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Bunlara 'Bitti. Bitti yahu. Yok artık yani. Uyanın’ diyoruz; yine inanmıyorlar!” dedi.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yeni seçilen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ilçe başkanları ve yönetim kurulu üyeleriyle Haliç Kongre Merkezi’nde bir araya geldi. 

31 Mart 2019 ve 23 Haziran 2019'un hep birlikte yaşandığını belirten İmamoğlu, vatandaşın yaptığı tercihlerle, siyasetin donmuş ve katılaşmış kalıpları içinde kalmak istemediğini, özgürleşmek istediğini vurguladı. 

İmamoğlu, “Halk, demokrasiyi ve hukuku yok sayma girişimlerine asla rağbet etmeyeceğini gösterdi. Büyük bir ve kararlılıkla gösterdi." dedi.

“SEÇİM BİTTİ DİYORUM, İNANMIYORLAR”

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümetinin İstanbul’u 25 yıl sonra kaybettiğine işaret eden İmamoğlu, "İktidarın İstanbul'a çok özel bir ilgisi var. Hiç azalmıyor; hatta artırıyorlar. Sabah İstanbul’la kalkıyorlar, akşam İstanbul’la yatıyorlar. Muhtemelen, kendisini benden sorumlu hisseden çokça bakan ve görevli var." diye konuştu. 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, AKP'nin 25 yıl idare ettiği İstanbul'u kaybettiğine hâlâ inanamadığını söyledi.

"Hâlâ seçim atmosferini sürdürme çabası içindeler." diyen İmamoğlu, "Bu yüzden süt dağıtıp dağıtmadığımızı, üniversite öğrencilerine burs verip vermediğimizi sorgulamaya varıncaya kadar trajikomik durumları sahada yaşıyoruz. 'Seçim bitti' diyorum. inanmıyorlar! 25 yıl siz bu şehri idare etmişsiniz. ‘Bitti. Bitti yahu. Yok artık yani. Uyanın’ diyoruz; yine inanmıyorlar!” dedi.

İmamoğlu konuşmasının akabinde yeni seçilen CHP ilçe örgütleriyle alfabetik sıraya göre hatıra fotoğrafı çektirdi.
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