Biz bir tirana veya diktatöre bağlılık yemini etmedik!

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Genelkurmay Başkanı Mark Milley, Ulusal Ordu Müzesi açılışında yaptığı konuşmada ordunun anayasaya bağlılığını vurguladı.





Milley, Savunma Bakanı Mark Esper'in ABD Başkanı Donald Trump tarafından azledilmesinin akabinde Trump'ı ima ederek, "Bir bireye bağlılık yemini etmedik, biz anayasa için yemin ettik." dedi.





Trump'ın Savunma Bakanı Esper'in görevine Twitter üzerinden son vermesinin akabinde Pentagon'da gerilim hâkim.





"BİZ BİR TİRANA VEYA DİKTATÖRE BAĞLILIK YEMİNİ ETMEDİK"





"Ordular arasında eşsiziz." diyen Milley, "Biz bir krala, kraliçeye, tirana veya diktatöre bağlılık yemini etmedik. Bir bireye bağlılık yemini etmedik. Biz anayasaya bağlılık yemini ettik." ifadelerini kullandı.





T24'ün haberine göre Milley, ordunun her bireyinin anayasayı şahsi bedeli ne olursa olsun koruyup savunacağını vurguladı.





Trump, başkanlık seçimini kaybettiğinin ortaya çıkmasının hemen akabinde Esper'i görevden aldı. Trump, Esper'in kendisini ordu ile ilgili meselelerde yeteri kadar savunmadığını düşünüyor.