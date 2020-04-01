Samanyolu Haber /Gündem / 'Biz bize yeteriz' kampanyası: En son uçağı Trump'ta yok, biz size yetemeyiz /01 Nisan 2020 10:23

'Biz bize yeteriz' kampanyası: En son uçağı Trump'ta yok, biz size yetemeyiz

Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) ekonomik etkisine karşı Cumhurbaşkanlığı tarafından başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasını yorumladı.

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Özdil, "Elaleme para saçma konusunda dünyanın en zengin ülkelerine tur bindirdiler, dünyadaki bütün yardımların üçte birini tek başına Türkiye'ye yaptırdılar. ABD'den iki milyar dolar fazla yardım yaptılar, İngiltere'den altı milyar dolar fazla yardım yaptılar, Japonya'dan yedi milyar dolar fazla yardım yaptılar. Biz size yetemeyiz" düşüncesini dile getirdi. 

Özdil yazısında dünyanın dört bir tarafına devletin kasasından yapılan bilinen yardımları tek tek sayarak isteyen bunları google'a girerek kontrol etsin dedi ve şunları kaydetti: 

“İtibardan tasarruf olmaz” dediler, Buckhingham Sarayı'nın dört misli büyüklüğünde 1.150 küsur odalı saray yaptılar. Beş tane makam uçağı aldılar, en son alınan uçaktan Trump'ta bile yok. Vahdettin Köşkü'nü, Dolmabahçe Sarayı'nı, Beylerbeyi Sarayı'nı, Huber Köşkü'nü, Yıldız Sarayı Mabeyn Köşkü'nü, Beykoz Kasrı'nı, Savarona'yı Abdülaziz'in altın varaklı padişah koltuğunu kullanıyorlar, Marmaris'e ve Ahlat'a saray yaptırıyorlar.

Chia tohumu eşliğinde ejder meyveli smoothie içip, starex meyvesi eşliğinde aloevera'yla zencefilli somon suşi yiyorlar.)

(...)

“Biz bize yeteriz” dedikleri, işte bu.

E haliyle “size” yetebilmeleri mümkün değil tabii.

Kefen parasını yedikleri milleti, ceset torbasıyla gömüp, üste para istemeleri sürpriz değil yani!

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