Samanyolu Haber /Kültür / Biz bu devlete üvey evlat bile değiliz /19 Aralık 2020 20:07

Biz bu devlete üvey evlat bile değiliz

50 yılı aşkındır müzik dünyasında isminden söz ettiren "Moğollar" grubu 11 yıl sonra yeni albüm için stüdyoya girdi. Grubun üyelerinden Cahit Berkay, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında zorda kalan müzisyenlerin üvey evlat muamelesi bile görmediğini söyledi.

SHABER3.COM

Moğollar'ın "Anatolian Sun" isimli albümü, Zen ve BaBa ZuLa albümleri ile tanınan Murat Ertel prodüktörlüğünde, Hollanda’nın Haarlem şehrinde Avrupa’nın en eski ve en büyük plak fabrikalarından Record Industry’nin hemen üstünde Artone Studio’da doğrudan plağa aktarılacak şekilde kaydedildi.

Cahit Berkay, Emrah Karaca, Serhat Ersöz, Taner Öngür ve Kemal Küçükbakkal kadrosuna asma davul ve bendirde Ümit Adakale eşlik etti. 

Albüm, Moğollar’ın efsane davulcusu Engin Yörükoğlu’nun 2011’de hayatını kaybetmesinin akabinde kadroya dahil olan Kemal Küçükbakkal’ın kayıtlarında yer aldığı ilk Moğollar albümü.

Herkesin Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını ile boğuştuğu günlerde dinleyicilerini sevindiren Moğollar albümü ve diğer başlıkları Akustik24’te Ayşen Güven’e anlattı. 

Moğollar tam kadro katıldıkları sohbette; yarım yüzyılı aşan müzikal yolculuklarını ve şahit oldukları Türkiye’yi, Anatolian Sun’ın süprizlerini, Cem Karaca selamların ve 11 yıllık arayı dile getirdi. 

“Kendimizin beğenmediği şeyi, başkasına satmayız." diyen Moğollar, salgından etkilenen müzisyenlerin, destek olmadan bir 9 ay daha dayanamayacağını vurguladı. 

“İki pencere var bir tanesi sendikalaşmak.” diyen Cahit Berkay da “Biz bu devlete üvey evlat bile değiliz.” serzenişinde bulundu. 

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Biz bu devlete üvey evlat bile değiliz Sonraki Haber >>

Bu otobüsü sürmek de yolculuk etmek de cesaret ister

Bu otobüsü sürmek de yolculuk etmek de cesaret ister

Aşı olan hemşire canlı yayında bayıldı

Aşı olan hemşire canlı yayında bayıldı

İşte Çin'in yeni uçak gemisi

İşte Çin'in yeni uçak gemisi

Araç kontrolden çıktı

Araç kontrolden çıktı

Dümeni kitlenen gemi karaya oturdu

Dümeni kitlenen gemi karaya oturdu

Otoyolda askeri helikopteri görünce şaşırdılar

Otoyolda askeri helikopteri görünce şaşırdılar

Beştaş: Gergerlioğlu'ndan özür dile

Beştaş: Gergerlioğlu'ndan özür dile

İranlılar İstanbul'da rejim muhalifini kaçırdı

İranlılar İstanbul'da rejim muhalifini kaçırdı

Akit TV'de skandal sözler: Üniversiteler neredeyse fuhuş evleri

Akit TV'de skandal sözler: Üniversiteler neredeyse fuhuş evleri

Güldür Güldür Show’da Berat Albayrak göndermesi

Güldür Güldür Show’da Berat Albayrak göndermesi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:45:25