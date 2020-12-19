Moğollar'ın "Anatolian Sun" isimli albümü, Zen ve BaBa ZuLa albümleri ile tanınan Murat Ertel prodüktörlüğünde, Hollanda’nın Haarlem şehrinde Avrupa’nın en eski ve en büyük plak fabrikalarından Record Industry’nin hemen üstünde Artone Studio’da doğrudan plağa aktarılacak şekilde kaydedildi.







Cahit Berkay, Emrah Karaca, Serhat Ersöz, Taner Öngür ve Kemal Küçükbakkal kadrosuna asma davul ve bendirde Ümit Adakale eşlik etti.





Albüm, Moğollar’ın efsane davulcusu Engin Yörükoğlu’nun 2011’de hayatını kaybetmesinin akabinde kadroya dahil olan Kemal Küçükbakkal’ın kayıtlarında yer aldığı ilk Moğollar albümü.





Herkesin Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını ile boğuştuğu günlerde dinleyicilerini sevindiren Moğollar albümü ve diğer başlıkları Akustik24’te Ayşen Güven’e anlattı.





Moğollar tam kadro katıldıkları sohbette; yarım yüzyılı aşan müzikal yolculuklarını ve şahit oldukları Türkiye’yi, Anatolian Sun’ın süprizlerini, Cem Karaca selamların ve 11 yıllık arayı dile getirdi.





“Kendimizin beğenmediği şeyi, başkasına satmayız." diyen Moğollar, salgından etkilenen müzisyenlerin, destek olmadan bir 9 ay daha dayanamayacağını vurguladı.





“İki pencere var bir tanesi sendikalaşmak.” diyen Cahit Berkay da “Biz bu devlete üvey evlat bile değiliz.” serzenişinde bulundu.



