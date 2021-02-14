Samanyolu Haber /Gündem / Biz de bir gün 'Hizmet Hareketi' ile yüzleşeceğiz /14 Şubat 2021 12:05

Biz de bir gün 'Hizmet Hareketi' ile yüzleşeceğiz

Gazeteci Yazar Ekrem Dumanlı You Tube Kanalında paylaştığı videoda '12 Eylül’ün 40. yılında ' yayınlanmış bir belgesel ile Hizmet Hareketinin gönüllülerinin bugünlerde yaşadıkları arasındaki paralellikler ile farklılıkları anlattı.

Hizmetle Yüzleşme

Bir gün Hizmet Hareketi ile ilgili gönüllülerin serin kanlı değerlendirmeler yapacağına dikkat çeken Dumanlı 'Hizmet Hareketi'nin laf değil değer ürettiği söyledi. 

Hizmet Hareketi gönüllülerinin suçluluk psikolojisine kapılmalarının yersiz olduğuna dikkat çeken Dumanlı, Hizmet Hareketinin illegal bir iş içinde olmadığının altını çizdi. 

12 Eylül döneminde kendisin de cezaevine girdiğini hatırlatan Dumanlı o dönemde yaşananlarda bile çok az kişinin pişmanlık duyduğunu söyledi. 

Bir gün 15 Temmuz'un ayan beyan ortaya çıkacağını söyleyen Dumanlı gerçeklerin ortaya çıkmak için çalışırken ' Koskoca bir kitleyi' suçlamanın bir manasının olmadığını hatırlattı

 

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