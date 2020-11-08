'Biz dolarla uğraşmıyoruz' diyor ama müteahhitlere ödediği kur farkı 61 milyar lira!

YİD modeli ile yaptırılan köprü ve tüneller için 2014-2019 yıllarında Hazine'nin şirketlere ödediği kur farkı toplamı 61 milyar 719 milyon 332 bin lira oldu. Sadece 2019 yılında şirketlere 10 milyar 117 milyon lira kur farkı ödendi. Avrasya Tüneli işletmeye açıldığı 26 Aralık 2016 günü dolar kuru 3.51 idi. Bugün ise 8.5 lirayı aştı.





Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türk lirasının dolar karşısında yaşadığı büyük değer kayıpları için "Biz dolarla uğraşmıyoruz. İstesek düşürürüz. Faizi yükseltirseniz, döviz düşer. Ama bizim derdimiz bu değil" dediği ortaya çıkmıştı.





Sözcü’ye konuşan CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz bu parayla, 14 adet Avrasya Tüneli, 12 adet Osmangazi Köprüsü, 8 adet Çanakkale Köprüsü ya da 6 adet Yavuz Sultan Selim Köprüsü yapılabileceğini söyledi.





“Sayıştay Başkanlığının yayınladığı Genel Uygunluk Bildirimi Raporu'na göre Hazine'nin garantili ödemeleri için yandaş şirketlere ödediği kur farkı toplamı dudak uçuklatmaktadır” diyen Yavuzyılmaz, devamında şunları söyledi:





2019’DA YANDAŞ ŞİRKETLERE 10 MİLYAR 117 MİLYON TL KUR FARKI ÖDENMİŞ





“Yandaş şirketlere ödenen kur farkı tutarı 2019'da 10 milyar 117 milyon 321 bin lira, 2018'de 25 milyar 117 milyon 477 bin lira, 2017'de 8 milyar 798 milyon 220 bin lira, 2016'da 3 milyar 748 milyon 570 bin lira, 2015'te 9 milyar 284 milyon 858 bin lira, 2014'te 4 milyar 652 milyon 884 bin lira oldu.”