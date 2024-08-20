Biz güzelliklerimizi niye anlatamıyoruz?
Gerçekten Güzel olan İslamiyet'in
güzelliğini neden anlatamıyoruz diye, 2001’de bazı notlar almışım; onlar
üzerinde durmak istiyorum:
“Birincisi, dil ve terminoloji eksikliği… İslâmî ve
tevhidi kavramlara ve bunların taşıdığı mânalara çok yabancılar. Meselâ biz
“Allah” derken anladığımız Rabbülâlemîn ve Esmâ’ı Hüsnânın Sahibi Zat
mânaları, uzun zaman kötü niyetli mütercimlerin kasten hâşa, Allah bir
put ismidir şeklinde takdim ettikleri mânası ne kadar gerçekten uzak. Öyle
zanneden yabancıların İslamiyet'e bakışları, pagan inancındaki bir Afrika
kabilesinin putperestlerinin inancı
olarak görmesi kaçınılmazdır. Artık şimdilerde bunlar bir derece aydınlanmıştır
ama hâlâ pek çok İslamî gerçekliklerden haberleri yoktur.
İkincisi,
oryantalistlerin son yüzyıllarda kasten “bilimsel tarafsızlık” maskesi altında yanlış ve yarım İslam
telkinlerinin meydana getirdiği kargaşa…
Üçüncüsü,
ortaokul ve liselerde okutulan din dersi, tarih, coğrafya ve sosyal bilimler
derslerinde ve ders kitaplarında İslâmiyet'in yanlış anlatılması. Bu konu ile alâkalı rahmetli Prof. Dr. Abdülcevad
Falaturî’nin çok muhtevalı bir
araştırması vardır.
Dördüncüsü,
medyanın İslâm karşıtı tutumu ve buna dayalı olarak bazı siyasî Partilerin ve
siyasetçilerin İslâm düşmanlığını körükleme ve bilgisizlikten kaynaklanan ve
medya tarafından oluşturulan
‘İslam=terör, Müslüman=terörist' korkusunu beslemektedir.
Her şeyden
önce bizim, bizi kabul eden bu toplumların dillerini ve kültürlerini öğrenerek,
kanunlarına saygılı olarak, İslamî güzelliklerine bağlı kalmak şartı ile
entegre olmaya yani bu mozaik içinde kendi güzel rengimizle çiçek açıp,
toplumlara bir zenginlik katmaya çalışmamız gerekmektedir.
İnsaniyet-i
kübrâ yani büyük ve gerçek insanlık olan İslamiyet'i güzellikleriyle yaşayarak
temsil edip, dil ile değil de hâl ile göstermeliyiz. Kalpten kalbe yol vardır anlayışı ile sadece göstermelik değil samimi biçimde güzellikleri arz etmeliyiz.
Her insanın ruhunda iyiliklere, güzelliklere temâyül vardır.
Ayrıca ortak
yönlerimize vurgu yapmalıyız. Semavî dinlerdeki Allah’a meleklere, kitaplara, âhiretin varlığına,
peygamberlere ve kadere iman konularına… Kur’an’ın
Meryem Suresiyle Hz. Meryem’e, Âl-i
İmran Suresiyle Hz. Meryem’in babası ve Hz. İsa’nın dedesi İmran’a yer
vermesine vurgu yapmalıyız.
Yaklaşık otuz
sene önce Hz. Meryem üzerine Kur’an ve
hadis-i şeriflerdeki esaslara dayanarak şiirimsi bir şeyler yazdım. Hem Katolik
Maroviç’e, hem de Ortodoks Patrik Bartholomeoss’a gösterdim. Beğendiler. Hatta
Patrikânenin o zamanki
kütüphanecisi Yorgo Bey, kitapçığın bütün sayfalarını motiflerle
süsledi. Daha sonra bu kitapçık, İngilizceye, Almancaya, İtalyancaya ve
Fransızcaya da tercüme edildi.
15 Temmuz’dan
önce üç sene üst üste Mayıs aylarında İtalya’ya gittim. Çünkü orada Mayıs
ayları Meryem aylarıdır. Pek çok program yapılır. Ben Roma, Milano ve Como gibi
şehirlerde organize edilen Hz. Meryem
programlarına katıldım. Kiliselerde,
Üniversitelerde ve bizim Tevere Vakfında
Hz. İsa’yı ve Hz. Meryem’i anlattım.
Bazen
ben anlatırken bir papaz da Yuhanna
İncilinden benzer bölümler aktarıyordu. Bilhassa Hz. İsa’nın babasız yaratılma konusuna, yirmi beş sene
bir araştırmaya dayalı belgeselden misal vererek, erkek arıların spermleri
eklenmeden yaratılmalarını yani erkek arıların babasız olduklarını
misal göstererek Cenab-ı Hakkın
zaten tabiatta böyle icraatlarının olduğunu söyleyerek anlatıyordum ve
çok dikkat çekiyordu. Hele Kur’an’daki Hz. İsa’nın doğum sahnesindeki dekorda, yaş olgun hurma
ve su arkından bahsetmesinin modern tıptaki karşılığından yani doğumu
kolaylaştırıcı ve sütü artırıcı özelliğini
bahsetmem hayretlerini çekiyordu. İşte bu birleştirici noktalar
diyaloglardaki birbirimizi anlamaya ve yakınlaşmalarımıza vesile oluyordu. Şimdi de bu diyaloglar devam ediyor ve
devam etmeli.