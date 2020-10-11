"Biz Karabağ işgal edildiğinde de oradaydık"

Azerbaycan Çağ Eğitim Kurumları eski Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Enver Özeren, Karabağ’ın Ermenistan tarafından işgal edilmesinden sonra yaşananları Tr724’e anlattı.







Hizmet Hareketi’nin Azerbaycan’ın haklı davasında yanında olduğuna işaret eden Özeren, Nahcıvan’da, Hocalı’da katliamlar yaşanırken kendilerinin orada olduğunu hatırlattı. Yüzlerce gıda TIR’ının 1990’lı yılların başında Kafkasya’ya sevk edildiğini belirtti. Bölge halkının durumunu dünyaya duyurmak için sergiler açtıklarını, okullar açarak Azerbaycanlıların kaçkın dedikleri insanların çocuklarını okuttuklarını, uluslararası programlar, konferanslar yapıldığını, kurban bayramlarında her köyde kurbanlar kestiklerini, nerde bir mağduriyet varsa oraya koştuklarını vurguladı.





Kimi okullarda kaçkınların aileleriyle kalmaları için hizmet verdiklerini kaydeden Doç. Dr. Özeren şöyle konuştu: ”İşgalden kaçanlar uzun yıllar tren vagonlarında yaşadı. Bunların bir kısmına okullarımızda ev sahipliği yaptık. Çocuklarını okuttuk. Büyüdüklerinde üniversitemizde eğitim almalarını sağladık. Biz eğitimci insanlarız. Bu misyonumuzla elimizden geleni yaptık. İşgal edilen Karabağ’ın özerkliğini iki ülke de kabul etmedi. BM de işgali teyit etti. Dolayısıyla Azerbaycan da haklı olarak işgal edilen topraklarını geri almak için uğraş veriyor.”





Azerbaycan’ın mevcut durumda gücüyle işgal edilen topraklarını tamamını alabileceğinin altını çizen Enver Özeren, ancak buna hakim güçlerin engel olup olmayacağını bilemeyeceğini vurguladı.