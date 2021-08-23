“Biz tarihimizi yazmazsak, başkaları kendi iftiralarını anlatacak”

Dünyanın dört bir tarafına dağılan öğretmenler, Ocak 2021’de açtıkları internet sitesinde şu ana kadar 200’den fazla anı yayınladı. Seslerini daha geniş kitlelere ulaştırmak için bir dizi proje üzerinde çalışmaya başladılar.















Bunlardan ilki, 24 Ağustos’ta (Salı) yapılacak #PakistandanBendeKalan ve #WhatsLeftofPakistaninMe etiketli sosyal medya kampanyası. Kampanya çerçevesinde PAKTÜRK Okulları veya Pakistan’la bir şekilde irtibat kurmuş kişiler, kısa cümlelerle duygu ve düşüncelerini paylaşacak. Öğretmenler, PakTurkFile kurumsal sosyal medya hesaplarının öncülük edeceği kampanyaya, eğitime gönül veren herkesten destek bekliyor.











lekelemesine izin veremeyiz. Kendi tarihimizi doğru anlatmak için internet sitesini ve sosyal medya mecralarını iyi değerlendirmemiz lazım." diyor.







Arslanhan, şu an yaptıkları işi, 90’lı yılların ortasında PAKTÜRK temellerinin atılması kadar önemli gördüğüne değinirken, gerek internet sitesinde hatıraların yazılması gerekse sosyal medya üzerinden bunların duyurulması konusunda gelmiş geçmiş tüm mesai arkadaşlarından katkı beklediğini söylüyor.













Özdemir: Yakın ve orta vadede kitap, belgesel, film planlarımız var





PakTürkFile Editörü Mehmet Özdemir, internet sitesinde 7 ayda 200'den fazla hatırayı Türkçe ve İngilizce yayınladıklarını, PAKTÜRK’te görev yapmış onlarca eğitimcinin, fotoğraf, video ve anlatımlarıyla siteyi beslediklerini ifade etti. Farklı kampanyalarla bu desteği arttırmak istediklerini belirten Özdemir, şu değerlendirmeyi yaptı: “PAKTÜRK Okulları, ülkenin eğitim ve kültür hayatında yepyeni bir soluk olmuş, parmakla gösterilen bir dönem armağan etmiş. Biz bu dönemin gelecek kuşaklara doğru bir şekilde aktarılmasını sağlamaya çalışıyoruz.







1993 yılından itibaren Türkiye’den Pakistan’a giden eğitim sevdalılarının yaşadığı her şeyi kaydetmek istiyoruz. Bu hatıraların satır aralarında Türk Okulları’nın Pakistan tarihi var. Eğitimde ortaya konan bu güzelliklerden gelecek kuşakların alacağı çok şey olduğunu düşünüyoruz.”







Söz konusu çalışmaları daha kalıcı hale getirmek için kitap ve belgesel gibi projeler üzerinde çalıştıklarına dikkat çeken Özdemir, şu ana kadar yazılan anılardan 5 ayrı kitap taslağı çıkarıldığını, bunların kısa süre sonra kamuoyunun istifadesine sunulacağını belirtti. Özdemir, eylül ayı içinde de bahsedilen projelere maddi kaynak sağlamak amacıyla GoFundMe yoluyla bağış kampanyası başlatacaklarını hatırlattı.









PAKTÜRK Okulları, 2018 sonunda hukuksuz bir şekilde Türk Hükümeti’ne bağlı bir vakfa devredilmiş, yıllardır bu kurumlarda çalışan Türk öğretmenlerin oturum hakları iptal edilmiş ve Pakistan’dan çıkmaları sağlanmıştı.PAKTÜRK Okulları'nda yaklaşık 20 yıl görev yapmış, PakTurkFile'ın gönüllü çalışanlarından Osman Arslanhan, kendi tarihlerini anlatmanın hayati önem taşıdığını vurguluyor. Eğitim kurumlarına el koyanların, çeyrek asırlık, başarılarla dolu geçmişi de farklı göstermek istediklerini kaydeden Arslanhan, “Geride, Türk ve Pakistanlı eğitimcilerin nice fedakârlıkla inşa ettiği 23 yıllık beyaz bir sayfa var. Başkalarının bu parlak geçmişi istediği gibi anlatıp• PakTürk Okulları’nın ilk şubesi Türkiyeli iş adamlarının desteği ve eğitim gönüllülerinin gayreti ile 1995 yılında İslamabad’da açıldı. Kısa sürede başarıları ile dikkat çeken okulların sayısı yıllar içinde arttı. 23 yıl sonunda Pakistan’ın 10 ayrı şehrinde 28 şubeye ulaştı. 2018 itibarıyla PakTürk Eğitim Kurumları’nın 11 binden fazla mezunu, anaokulundan lise seviyesine kadar 12 binden fazla kayıtlı öğrencisi vardı.PAKTURKFILE NEDİR?• pakturkfile.org ilintili bütün web siteleri, sosyal medya hesapları, dijital ve basılı yayınlarıyla Birleşik Krallık’ta faaliyet gösteren London Advocacy Group Ltd. Şirketi’ne aittir. İngiltere ve Galler’de kayıtlı kâr amacı gütmeyen şirket, Hizmet Hareketi’yle irtibatlı oldukları gerekçesiyle hukuksuz işlemlere tabi tutulan kişi ve kurumların haklarının savunulması ve bu amaçla halkla ilişkiler kampanyaları yürütülmesi gibi konularda çalışmaktadır.SOSYAL MEDYA HESAPLARI:• twitter.com/pakturkfileorg• twitter.com/pakturkfile (İngilizce)• facebook.com/pakturkfileorg• instagram.com/pakturkfileorg