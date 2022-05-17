'Bizde yaptığımız gayrumeşru işi meşrulaştırma becerisi var'

Karar gazetesi yazarı, uzun yıllar AKP'de siyaset yapan ve şimdilerde Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyeliği görevinde bulunan Cemil Çiçek'in kendisini aradığını ve 'siyasette asıl problemin ahlak alanında yaşandığını' söylediğini aktardı .Buna göre “Demokrasi önce ahlaktır. Hukuk, adalet ahlâktır. Bizde kanun eksiği yoktur, ama ahlaki alanda zaaf varsa onu hiçbir kanun ile düzeltemezsiniz” diyen Çiçek, daha önce çok kez yaptığı 'demokratik tövbe' çıkışını hatırlatarak şöyle devam etti:'SEÇİMLERE DOĞRU GİDİLİYOR, BİR AHLAK GÜNDEMİ OLUŞTURMAK LAZIM'“Tövbe olması için önce hatanın kabul edilmesi, sonra ondan vazgeçme iradesinin ortaya çıkması lâzım. Hatanın farkında değilseniz ya da yaptığınız işi bir şekilde meşrulaştırıyorsanız neyden tövbe edeceksiniz? Bizde herkesin yaptığı işi bir şekilde meşrulaştırma becerisi var. Seçimlere doğru gidiliyor, bir ahlak gündemi oluşturmak lâzım.”