Samanyolu Haber /Sağlık / "Bize 100 gün yeter" /12 Temmuz 2021 12:44

"Bize 100 gün yeter"

BioNTech'in kurucuları Özlem Türeci ve Uğur Şahin, virüsün varyantlar ile daha dirençli hale geldiğini belirterek, gerekirse 100 gün içinde yeni bir aşının elde edilmesini sağlayabileceklerini belirtti.

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BioNTech'in kurucuları Özlem Türeci ve Uğur Şahin, Fransız 'Les Echos' ile gerçekleştirdikleri özel röportajda varyantlar ve aşı çalışmalarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

CNN Türk'ün aktardığı haberde, Türeci ve Şahin'e yeni Delta varyantının yayılma hızı, dördüncü dalga korkularının yeniden alevlenmesi ve mRNA aşılarının varyantlara karşı etkisi soruldu.

Türeci ve Şahin'e göre, aşıların yeni suşlara karşı etkili olması için mRNA aşısını uyarlamak oldukça basit. Özlem Türeci durumu "Fikir, orijinal virüsün Spike proteininin genetik kodunu aşımızdaki yeni varyantınkiyle değiştirmekten ibaret" sözleriyle açıkladı.

BioNTech aşısının varyantlara karşı yeni bir versiyonunun da ağustos ayında klinik denemelere başlayacağını belirten Şahin, aşının böylelikle Delta varyantına karşı daha iyi performans göstermesine izin verebileceğini belirtti.

Şahin, "Gerçekten ihtiyaç duyulursa 100 gün içinde yeni bir aşının elde edilmesini sağlayabiliriz” diye ekledi.

Türeci, şu an için ise Delta varyantı gibi yeni suşların ortaya çıkmasıyla, muhtemelen üçüncü bir doz aşının yapılmasının gerekli olabileceğini belirtti.

Türeci konuya ilişkin "Spike proteinindeki belirli antikor bağlama bölgeleri mutasyona uğruyor. Klinik denemelerimiz, yüksek sayıda antikorla bağışıklık sistemini güçlendirdiği ve dolayısıyla enfeksiyona karşı koruma sağladığı için üçüncü dozun büyük olasılıkla yararlı olacağını göstermiştir" dedi.

Türeci, ikinci ve üçüncü doz arasındaki sürenin kararının ise laboratuvarlara değil, ülkelerin yetkililerine ait olacağını ifade etti.

İngiltere'de yapılan bir araştırmanın sonuçları, Pfizer-BioNTech aşısının tam aşılamadan 2 hafta sonra Delta varyantının semptomatik formlarına karşı yaklaşık %89 etkili olduğunu gösterdi.
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