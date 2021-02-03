Bize öğüt vererek yetkisini aştı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Anayasa Mahkemesi'nin Enis Berberoğlu hakkında ikinci kez “Hak ihlali” kararı vermesini Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükûmetinin medya havuzunda yer alan CNN Türk'te katıldığı programda değerlendirdi.

Anayasa Mahkemesi'nin Berberoğlu kararında "siyasi bildiri denilebilecek" bir bölüm olduğunu ifade eden Şentop, "AYM, hüküm kısmında 'TBMM şunu yapmalıdır' diye bir karar vermiş değil. Burada AYM tabiri caizse bir çağrı, bir bildiri (muhtıra) yapıyor. Bu AYM’nin görev ve yetkileri arasında yok. Öğüt vermesi açıkça yetki aşımıdır." dedi.







TBMM BAŞKANI ŞENTOP: AYM'NİN BİZE ÖĞÜT VERMESİ AÇIKÇA YETKİ AŞIMIDIR





Şentop, "Burada AYM, hüküm kısmında TBMM şunu yapmalıdır diye bir karar vermiş değil. Burada AYM tabiri caizse bir çağrı, bir bildiri yapıyor. Bu AYM’nin görev ve yetkileri arasında yok. Öğüt vermesi açıkça yetki aşımıdır. Kararın siyasi bildiriye dönüşmesidir." değerlendirmesinde bulundu.







"Bu kararda 137 sayfa yazmış mahkeme, ancak şunu söylemiyorum, mesele şu milletvekilliği nasıl düştü kesin hükümün bildirilmesiyle düştü." diyen Şentop, "Öncelikle bir kesim hüküm olacak ve bildirilecek. Kesin hüküm ne zaman ortadan kalkacak AYM'nin kararında buna dair bir cümle yok." dedi.







Şentop, "Kesin hükmün ortadan kalkması lazım. Benzeri yok, hukuk kurallarıyla düzenlemiş değil ama kanaatimi söylüyorum." ifadelerini kullandı.