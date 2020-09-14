Samanyolu Haber /Gündem / 'Bizi kıskanıyorlar' dedikleri Avrupa’ya borç 18 yılda yüzde 453 arttı /14 Eylül 2020 09:50

'Bizi kıskanıyorlar' dedikleri Avrupa’ya borç 18 yılda yüzde 453 arttı

İktidar Avrupa ülkelerini hedef tahtasına oturturken özel sektörün bu ülkelere olan uzun vadeli dış borcu 18 yıllık AKP iktidarında yüzde 453 oranında arttı.

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‘Almanya bizi kıskanıyor’, ‘Fransa ayağını denk alsın’ açıklamaları yapılırken AKP’nin iktidara geldiği 2002 yılından bu yana özel sektörün uzun vadeli dış borcu yüzde 453 oranında arttı. Birgün Gazetesi'nin haberine göre 2002 yılında 29,2 milyar dolar olan uzun vadeli dış borcun 10,3 milyar dolarını Almanya, Fransa ve İngiltere’ye olan dış borç oluşturuyordu.

Ancak 2020 yılının ikinci çeyreğine gelindiğinde ise özel sektörün uzun vadeli dış borcu yüzde 453 artarak 161,5 milyar dolara yükseldi. Bu borcun 45,6 milyar dolarını da Almanya, Fransa ve İngiltere’ye olan borçlar oluşturdu.

Özel sektörün Fransa’ya olan uzun vadeli borcu 2002 yılında 859,1 milyon dolar iken bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 333,9 artarak 3,7 milyar dolara çıktı. Aradan geçen 18 yılda yüzde 183,5 artan Almanya’ya olan uzun vadeli dış borç ise 12,9 milyar dolara çıktı. İngiltere’ye olan 4,7 milyar dolarlık dış borç ise 29 milyar dolara çıktı.


Borcun yarısı Avrupa'ya

Avrupa: Yüzde 47,7
Amerika: Yüzde 10,9
Asya: Yüzde 22,8
Tahviller: Yüzde 18,3
Diğer: Binde 3



Özel sektörün en çok borçlu olduğu ülkeler

İngiltere: 29 milyar 16 milyon $

Almanya: 12 milyar 889 milyon $

ABD: 12 milyar 288 milyon $

Bahreyn: 11 milyar 897 milyon $

Hollanda: 8 milyar 204 milyon $
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