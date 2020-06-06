Samanyolu Haber /Dünya / Bizi vurmaya mı geldiniz? /06 Haziran 2020 19:11

Bizi vurmaya mı geldiniz?

5 yaşındaki siyahi kızın polis memuru ile aralarında geçen konuşma Amerika'da ırkçılık karşıtı gösterilere damga vurdu.

Bizi vurmayı mı geldiniz?

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) siyahi George Floyd'un polis tarafından öldürülmesi ile başlayan protesto gösterileri devam ediyor. 

Irkçılık karşıtı gösterilerde 5 yaşındaki küçük bir kızın polis memuruna, ‘‘Bizi vurmak için mi geldiniz?’’ sorusunu yönelttiği kısa video sosyal medyada en fazla paylaşılan videolar arasına girdi. 

POLİS MEMURLARINI GÖRÜNCE AĞLAMAYA BAŞLADI

5 yaşındaki Simone tam teçhizatlı polisleri karşısında görünce aniden ağlamaya başladı. Simone’yi gören bir polis memuru küçük kızın yanına gelerek sakinleştirmeye çalıştı.

Babasının kayıtta olduğu anlarda polis memuruna dönen Simone, “Bizi vurmak için mi buradasınız?” sorusunu yöneltti. 

Bunun üzerine polis memuru küçük kıza sarılarak, “Sizi korumak için buradayız. Size zarar vermeyeceğiz. Protesto edebilirsiniz, parti yapabilirsiniz. Ne istiyorsanız yapabilirsiniz. Sadece hiçbir şeye zarar vermeyin.” dedi.
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Bizi vurmayı mı geldiniz?

Bizi vurmayı mı geldiniz?

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